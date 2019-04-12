Тяжелоатлет Кожевников взял малую бронзу в толчке и попал в восьмерку сильнейших ЧЕ

Латвийский тяжеловес Вадим Кожевников в пятницу в Батуми, Грузия, завоевал восьмое место чемпионата Европы.
В весовой категории до 96 килограммов Кожевников в сумме поднял 360 килограммов и лишь на один килограмм отстал от первой шестерки.
В рывке Кожевников поднял 153 килограмма, а два подхода со штангой весом 157 килограммов оказались неудачными.
В свою очередь в толчке он сначала поднял 200 килограммов, во второй попытке вес увеличили до 207 кг. С первого раза он не справился, но со второго вес покорился, что принесло ему малую бронзовую медаль в толчке.
Чемпионом стал белорус Евгений Чиханов, который в сумме поднял 400 килограммов (178+222), серебро завоевал россиянин Егор Климов с 378 килограммами (168+210), а бронзу - представитель Грузии Антон Плесной - 337 килограммов (173+204).