Тяжелоатлет Кожевников взял малую бронзу в толчке и попал в восьмерку сильнейших ЧЕ

В весовой категории до 96 килограммов Кожевников в сумме поднял 360 килограммов и лишь на один килограмм отстал от первой шестерки.

В рывке Кожевников поднял 153 килограмма, а два подхода со штангой весом 157 килограммов оказались неудачными.

В свою очередь в толчке он сначала поднял 200 килограммов, во второй попытке вес увеличили до 207 кг. С первого раза он не справился, но со второго вес покорился, что принесло ему малую бронзовую медаль в толчке.