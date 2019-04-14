Теперь официально! Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись

Спустя три года разбирательств, наконец состоялся официальный развод голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта. Об этом пишет издание Vulture.com.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли пытается затянуть бракоразводный процесс с Брэдом Питтом.
В пятницу, 12 апреля суд выдал уже бывшим супругам документы о расторжении брака.
До этого пара подписала соглашение об опеке над детьми и договорилась о разделе имущества.
Напомним, что у звезд шестеро детей, которые живут с Анджелиной: 7-летний Мэддокс, 15-летний Пакса, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние Вивьен и Нокс.
Впервые информация о разводе звезд появилась в 2016 году.
Галерея: Анджелина Джоли с детьми на премьере фильма "Дамбо"