Остапенко не смогла победить и во втором матче Кубка Федерации

В первый день Кубка Федерации латвийские теннисистки проиграли оба матча своим соперницам. Для того, чтобы сравнять счёт, сегодня нашей сборной необходимо было побеждать в обоих встречах.

Первыми на корт в субботу вышли Алёна Остапенко и Мона Бартель, которая заменила Юлию Гёргес, так как лидер немецкой команды получила травму шеи.

Бартель, которая занимает 90-е место в мировом рейтинге WTA, встречалась с Остапенко (29 WTA) до этого всего один раз. В 2015 году латвийская теннисистка одержала победу в трёх сетах.

К сожалению, сегодня Алёна Остапенко не смогла не смогла справиться с соперницей и уступила со счётом 4:6, 3:6.

Галерея: Алёна Остапенко - Мона Бартель

Таким образом, матч между Дианой Марцинкевич и Андреа Пекткович был лишён всякого смысла и не мог повлиять на итоговый результат в противостоянии.

В продолжении игрового дня зрители смогли увидеть матч в парном разряде, в котором от Латвии приняли участие Алёна Остапенко и Даниэла Висмане, а от Германии Андреа Петкович и Анна-Лена Грёнефельд.