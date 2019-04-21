Профессор Данилан: "Категорично! Яйца - хороший продукт"

Холестерин концентрируется в яичном желтке, поэтому, если у человека и так повышен холестерин, от желтка в больших количествах стоит воздерживаться, рекомендует профессор.

Однако! Все не так просто.

Гастроэнтеролог ссылается на длительные сравнительные исследования. Исследовались две группы людей - в одной были те, кто яйца не употребляет вообще, а во второй те, кто ели по три яйца в день и больше.

Результаты показали, что у тех, кто годами употреблял яйца, не образовывался склероз кровеносных сосудов и другие болезни, связанные с повышенным холестерином.