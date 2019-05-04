Сб, 4.05.2019
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Фьюри высмеял следующего соперника Джошуа, сравнив его с диснеевским персонажем

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Энди Руисом-младший

ФОТО: AFP/SCANPIX

Скандально известный британский боксёр Тайсон Фьюри посмеялся над следующим соперником чемпиона IBF, WBO, IBO и WBA в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

Британец Энтони Джошуа свой следующий бой проведёт 1 июня на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а его соперником станет мексиканец Энди Руисом-младший.

Фьюри в своём Instagram разместил пост, в котором сравнил мексиканца с одним из персонажей диснеевского мультфильма.

"Помните паренька из мультфильма "Вверх"? Он вырос и теперь сразиться с Джошуа за титул чемпиона мира", - написал Фьюри.

ФОТО: instagram.com/gypsyking

Напомним, что изначально Джошуа должен был выйти на ринг против американца Джарелла Миллера, но соперника британца дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и бой пришлось отменить.

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