Фьюри высмеял следующего соперника Джошуа, сравнив его с диснеевским персонажем

Скандально известный британский боксёр Тайсон Фьюри посмеялся над следующим соперником чемпиона IBF, WBO, IBO и WBA в тяжёлом весе Энтони Джошуа.
Британец Энтони Джошуа свой следующий бой проведёт 1 июня на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а его соперником станет мексиканец Энди Руисом-младший.
Фьюри в своём Instagram разместил пост, в котором сравнил мексиканца с одним из персонажей диснеевского мультфильма.
"Помните паренька из мультфильма "Вверх"? Он вырос и теперь сразиться с Джошуа за титул чемпиона мира", - написал Фьюри.
Напомним, что изначально Джошуа должен был выйти на ринг против американца Джарелла Миллера, но соперника британца дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и бой пришлось отменить.