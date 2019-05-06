В мини и без макияжа: в Сети обсуждают видео с танцующей Аллой Пугачевой

Как известно в 2018 году из-за финансовых трудностей Алле Пугачевой пришлось закрыть свою музыкальную школу в Москве. Если верить российским сми, у нее не хватало денег не только на оплату услуг преподавателей, но и на аренду помещения - здание школы располагалось в элитном районе.

Тем не менее воспитанники и учителя с теплом вспоминают о работе в студии Примадонны. Так, Михаил Гребенщиков, работавший некогда в школе звезды, поделился со своими подписчиками архивными видео, сделанными во время одного из занятий в студии.

"Незабываемые годы. Здоровья Вам! Ваше пламя творчества всегда в моем сердце, творите вечно!", - подписал один из роликов музыкант.