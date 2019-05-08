Дебют Усика в супертяжёлом весе отменен

Дебют Усика в супертяжёлом весе должен был состоятся 25 мая в Мэриленде, США. О том, что украинец не сможет выйти на ринг в своём Twitter-аккаунте рассказал промоутер Эдди Хирн.

По словам Хирна, Усик получил травму бицепса, но бой не отменяется. Новая дата поединка будет объявлена позже.

UPDATE 📰 Due to a bicep injury, @usykaa has been forced to postpone his heavyweight debut against Carlos Takam, scheduled for May 25. An announcement regarding our Maryland show will be made shortly. #UsykTakam @DAZN_USA — Eddie Hearn (@EddieHearn) May 7, 2019

Представители 32-летнего украинца заявили, что это были два месяца тяжёлой работы и ежедневной подготовки к бою, поэтому вся команда разочарована.

"Усик выбыл примерно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать травмированной рукой в ​​течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой где-то в сентябре", - сказал один ESPN один из менеджеров боксёра Эгис Климас.