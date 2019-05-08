Ср, 8.05.2019
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Дебют Усика в супертяжёлом весе отменен

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Александр Усик

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Украинский боксёр Александр Усик получил травму из-за которой не сможет встретиться на ринге с камерунцем Карлосом Такамой.

Дебют Усика в супертяжёлом весе должен был состоятся 25 мая в Мэриленде, США. О том, что украинец не сможет выйти на ринг в своём Twitter-аккаунте рассказал промоутер Эдди Хирн.

По словам Хирна, Усик получил травму бицепса, но бой не отменяется. Новая дата поединка будет объявлена позже.

Представители 32-летнего украинца заявили, что это были два месяца тяжёлой работы и ежедневной подготовки к бою, поэтому вся команда разочарована.

"Усик выбыл примерно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать травмированной рукой в ​​течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой где-то в сентябре", - сказал один ESPN один из менеджеров боксёра Эгис Климас.

Напомним, что Александр Усик за время профессиональной карьеры провёл 16 боёв, победив во всех из них (12 раз нокаутом). 38-летний камерунец Карлос Такама одержал на ринге 36 побед (28 нокаутом), потерпел 5 поражений и один бой закончил вничью.

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