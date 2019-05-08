Дебют Усика в супертяжёлом весе отменен

Украинский боксёр Александр Усик получил травму из-за которой не сможет встретиться на ринге с камерунцем Карлосом Такамой.
Дебют Усика в супертяжёлом весе должен был состоятся 25 мая в Мэриленде, США. О том, что украинец не сможет выйти на ринг в своём Twitter-аккаунте рассказал промоутер Эдди Хирн.
По словам Хирна, Усик получил травму бицепса, но бой не отменяется. Новая дата поединка будет объявлена позже.
UPDATE 📰 Due to a bicep injury, @usykaa has been forced to postpone his heavyweight debut against Carlos Takam, scheduled for May 25. An announcement regarding our Maryland show will be made shortly. #UsykTakam @DAZN_USA— Eddie Hearn (@EddieHearn) May 7, 2019
Представители 32-летнего украинца заявили, что это были два месяца тяжёлой работы и ежедневной подготовки к бою, поэтому вся команда разочарована.
"Усик выбыл примерно на месяц. Врач сказал, что ему нельзя ничего делать травмированной рукой в течение этого месяца. Затем будет еще месяц или два на восстановление и, надеемся, он сможет провести свой бой где-то в сентябре", - сказал один ESPN один из менеджеров боксёра Эгис Климас.
Напомним, что Александр Усик за время профессиональной карьеры провёл 16 боёв, победив во всех из них (12 раз нокаутом). 38-летний камерунец Карлос Такама одержал на ринге 36 побед (28 нокаутом), потерпел 5 поражений и один бой закончил вничью.