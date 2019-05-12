"На зависть всем!": Глюк’oZa поделилась невероятно "горячим" снимком

Российская исполнительница Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) проводит вместе с семьей отпуск в Испании. Певица регулярно делится с подписчиками фрагментами своего яркого отдыха. 11 мая звезда опубликовала роскошное фото, которое сделала фотограф Светлана Юдина.
Глюк’oZa снята среди светло-коричневых камней, цвет которых практически сливается с ее кожей.
На певице надет только розовый купальник, но ракурс съемки таков, что можно подумать, будто звезда позирует полностью обнаженной.
Стоит отметить, что коллеги артистки, а также поклонники положительно отреагировали на столь провокационное фото.
"Идеальная, и это не просто популярный инстакомментарий, а чистая правда", - написала исполнительница Валерия.
Мимо снимка не прошел и Денис Клявер, а большинство комментаторов отмечали, что у Глюк’oZa невероятно спортивное тело.