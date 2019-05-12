Вс, 12.05.2019
Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. Владимир Путин

"На зависть всем!": Глюк’oZa поделилась невероятно "горячим" снимком

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Глюк’oZa

ФОТО: https://www.instagram.com/chistyakova_ionova

Российская исполнительница Глюк’oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) проводит вместе с семьей отпуск в Испании. Певица регулярно делится с подписчиками фрагментами своего яркого отдыха. 11 мая звезда опубликовала роскошное фото, которое сделала фотограф Светлана Юдина. 

Глюк’oZa снята среди светло-коричневых камней, цвет которых практически сливается с ее кожей.

На певице надет только розовый купальник, но ракурс съемки таков, что можно подумать, будто звезда позирует полностью обнаженной.

Стоит отметить, что коллеги артистки, а также поклонники положительно отреагировали на столь провокационное фото.

"Идеальная, и это не просто популярный инстакомментарий, а чистая правда", - написала исполнительница Валерия. 

Мимо снимка не прошел и Денис Клявер, а большинство комментаторов отмечали, что у Глюк’oZa невероятно спортивное тело. 

Ранее певица Глюк’oZa снялась в кружевном нижнем белье.

View this post on Instagram

🐌 📸 @svetlana_yudina.es

A post shared by ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ