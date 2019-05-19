Пн, 20.05.2019
Я встретил удивительных людей и занимался замечательными делами, которые не вызвали у меня ни стыда, ни раскаяния Джордж Боске, укравший миллионы, чтобы снять порнофильм

Выходные в Instagram-аккаунтах российских звезд

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ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/samburskaya/

Еженедельно Русский TVNET делает подборку из самых ярких фотографий, которые были сделаны представителями российского шоу-бизнеса в минувшие выходные. Узнайте, чем были заняты звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#моивыходные )))))

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A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песня «В 90ых», вернее, как теперь модно говорить трек, отныне доступен на всех возможных интернет площадках! Ну а ссылка на клип по-прежнему в шапке профиля. Работа была не простая, но результатом я очень доволен. Процент того, что удалось донести из задуманного чрезвычайно высок. Спасибо моим старым-молодым друзьям, замечательным «Отпетым» хулиганам @otpetye! Моему помощнику в создании этой аранжировки и звучания, легендарному @tabakmark! Режиссёру клипа @kirill_ku! Продюсеру @andreisergeev_official! Звукорежиссёру студии Салам @ilaletin за финальный микс! Музыкантам @kotov3156, @albertkeys! Моей любимой жене @avarum за мудрые советы и поддержку! В общем, речь уже готова, ждём Grammy!))😀 Ну, или что-нибудь такое...

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ветрено 2⛵️💨

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Концерт через час 🎤🎤🎤🎤 Я Вас жду ❤️

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Сочи. Утро. Балкон. #ехайпьеха

A post shared by Станислав Пьеха (@wolfieha) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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