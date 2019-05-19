Выходные в Instagram-аккаунтах российских звезд

Еженедельно Русский TVNET делает подборку из самых ярких фотографий, которые были сделаны представителями российского шоу-бизнеса в минувшие выходные. Узнайте, чем были заняты звезды.
Песня «В 90ых», вернее, как теперь модно говорить трек, отныне доступен на всех возможных интернет площадках! Ну а ссылка на клип по-прежнему в шапке профиля. Работа была не простая, но результатом я очень доволен. Процент того, что удалось донести из задуманного чрезвычайно высок. Спасибо моим старым-молодым друзьям, замечательным «Отпетым» хулиганам @otpetye! Моему помощнику в создании этой аранжировки и звучания, легендарному @tabakmark! Режиссёру клипа @kirill_ku! Продюсеру @andreisergeev_official! Звукорежиссёру студии Салам @ilaletin за финальный микс! Музыкантам @kotov3156, @albertkeys! Моей любимой жене @avarum за мудрые советы и поддержку! В общем, речь уже готова, ждём Grammy!))😀 Ну, или что-нибудь такое...