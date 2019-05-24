Не удивляйтесь: скоро в обращение поступят новые банкноты

Банкноты в 100 и 200 евро новой серии к жителям и предприятиям попадут уже на следующей неделе - начиная с 28 мая. С выпуском этих банкнот в оборот будут завершены переход на современный дизайн и ввод в обращение более безопасной европейской серии банкнот, начатые в 2013 году, когда в оборот была выпущена банкнота номиналом 5 евро.

Банкноты европейской серии обеспечивают лучшую защиту от подделок и улучшение безопасности банкнот, в том числе, на банкнотах в 100 и 200 евро появились те же самые элементы безопасности, что и на банкноте в 50 евро, к примеру, портрет водяными знаками и голограмма, а также новые и улучшенные элементы, поэтому подделать их сложнее, а проверить - легче.

Галерея: В обращение поступают новые банкноты

Новинка - сопроводительная голограмма. Это совершенно новый защитный элемент, который можно увидеть на банкнотах в 100 евро в верхней части посеребренной полосы. Повернув банкноту, можно увидеть мелкие символы евро вокруг числа номинальной стоимости. Символы лучше видны при прямом освещении.

Еще одним важным элементом является используемое во всей серии изумрудное число. Повернув банкноту, в левом нижнем углу светящегося числа виден движимый световой эффект, который перемещается вверх-вниз, и число меняет цвет с изумрудного на темно-синий. На новых банкнотах в 100 и 200 евро символы евро видны и на числе.

В дополнение к функциям безопасности, новые банкноты имеют новые улучшенные элементы и для аутентификации с помощью оборудования и устройств.

На жителях введение новых банкнот никак не отразится - не нужно будет идти в банк и менять их. Банкноты европейской серии попадут в оборот постепенно - с помощью Банка Латвии и банков. Банкноты первого выпуска будут находиться в обороте вместе с новыми и сохранят свою ценность без временного ограничения.