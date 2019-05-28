Угроза национальный безопасности. В Литву не впустили редактора Sputnik Lietuva

Во вторник, 28 мая, литовские пограничники отказались впускать в страну шеф-редактора российского портала новостей Sputnik Lietuva Марата Касема.
Гражданин Латвии пытался прилететь в Литву через Вильнюсский аэропорт.
"Его не впустили в Литву. (...) Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", – сказал BNS пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.
В прошлом году литовская разведка сообщила, что Sputnik Lietuva - это один из инструментов России в реализации информационной политики в Литве.
По ее словам, этот портал стремится расширять влияние России в литовском информационным пространстве, распространять антизападные настроения, формировать общественное мнение, благоприятное для Кремля.
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва https://t.co/rLdM0zBy70 pic.twitter.com/vsiAVpj39Y— РИА Новости (@riabreakingnews) May 28, 2019