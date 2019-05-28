Угроза национальный безопасности. В Литву не впустили редактора Sputnik Lietuva

"Его не впустили в Литву. (...) Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", – сказал BNS пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

В прошлом году литовская разведка сообщила, что Sputnik Lietuva - это один из инструментов России в реализации информационной политики в Литве.