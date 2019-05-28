Вт, 28.05.2019
Решение Google относится только к будущему оборудованию, но не к уже произведенному и доступному на рынке. Поэтому у клиентов, которые в настоящее время используют телефоны Huawei, нет причин для беспокойства. Оскар Фирманис, представитель Tele2

Угроза национальный безопасности. В Литву не впустили редактора Sputnik Lietuva

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Во вторник, 28 мая, литовские пограничники отказались впускать в страну шеф-редактора российского портала новостей Sputnik Lietuva Марата Касема.

Гражданин Латвии пытался прилететь в Литву через Вильнюсский аэропорт.

"Его не впустили в Литву. (...) Он внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", – сказал BNS пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис.

В прошлом году литовская разведка сообщила, что Sputnik Lietuva - это один из инструментов России в реализации информационной политики в Литве. 

По ее словам, этот портал стремится расширять влияние России в литовском информационным пространстве, распространять антизападные настроения, формировать общественное мнение, благоприятное для Кремля. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ