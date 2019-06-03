Группа "ППШ" вместе с латвийской звездой "Голоса" Александром Казаковым выпустила новый клип

Рок-музыканты "ППШ" совместно с исполнителем Александром Казаковым (группа Da`Ba) презентовали новый сингл и видеоклип. В качестве режиссера выступил талантливый Иварс Буртниекс, работающий с такими музыкальными проектами, как Triana Park, Mesa и другими.
Песня была написана еще в 2011-м году лидером группы "ППШ" Ильей Киреевым, и первая версия была включена во второй альбом коллектива "Светомузыка".
Музыкантам захотелось дать композиции новое прочтение. Так родилась новая версия, где для записи вокала было решено пригласить Александра Казакова.
"Песня "Любовь" очень личная и романтическая, и, пожалуй, никому на местной сцене не удалось бы так хорошо передать её настроение, как Александру", - считает автор композиции Илья Киреев.
Он также отмечает, что спустя 10 лет существования группы эту работу можно назвать "новым витком в ее творчестве", ведь ничего подобного до этого коллектив не делал.
"Это изображение полной контрастов истории любви, встречавшееся у каждого из нас в жизни... Тут есть страсть и боль, слезы и примирение", - добавил он.
В ролике снялись Карина Мезенцева и Мартыньш Шмитс, которые хорошо справились с задачей главных актеров.
музыканты благодарят всех, кто помогал им в создании песни и видеоклипа.
Композиция уже доступна на всех популярных онлайн площадках, в том числе iTunes и Spotify.
Ранее группа "ППШ" совместно с Александром Казаковым выпустила свою версию песни Владимира Высоцкого "Песня Кэрролла".