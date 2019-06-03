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  • Группа "ППШ" вместе с латвийской звездой "Голоса" Александром Казаковым выпустила новый клип

Группа "ППШ" вместе с латвийской звездой "Голоса" Александром Казаковым выпустила новый клип

ФОТО: скриншот видео

Рок-музыканты "ППШ" совместно с исполнителем Александром Казаковым (группа Da`Ba) презентовали новый сингл и видеоклип.  В качестве режиссера выступил талантливый Иварс Буртниекс, работающий с такими музыкальными проектами, как Triana Park, Mesa и другими.

Группа "ППШ"

ФОТО: Пресс-фото

Песня была написана еще в 2011-м году лидером группы "ППШ" Ильей Киреевым, и первая версия была включена во второй альбом коллектива "Светомузыка".

Александр Казаков

ФОТО: Пресс-фото

Музыкантам захотелось дать композиции новое прочтение. Так родилась новая версия, где для записи вокала было решено пригласить Александра Казакова.

"Песня "Любовь" очень личная и романтическая, и, пожалуй, никому на местной сцене не удалось бы так хорошо передать её настроение, как Александру",  - считает автор композиции Илья Киреев.

Илья Киреев

ФОТО: Пресс-фото

Он также отмечает, что спустя 10 лет существования группы эту работу можно назвать "новым витком в ее творчестве", ведь ничего подобного до этого коллектив не делал. 

"Это изображение полной контрастов истории любви, встречавшееся у каждого из нас в жизни... Тут есть страсть и боль, слезы и примирение", - добавил он. 

В ролике снялись Карина Мезенцева и Мартыньш Шмитс, которые хорошо справились с задачей главных актеров.

ФОТО: скриншот видео

музыканты благодарят всех, кто помогал им в создании песни и видеоклипа.

Композиция уже доступна на всех популярных онлайн площадках, в том числе iTunes и Spotify.

Ранее группа "ППШ" совместно с Александром Казаковым выпустила свою версию песни Владимира Высоцкого "Песня Кэрролла".

группа "ППШ"

ФОТО: Пресс-фото

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