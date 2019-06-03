"Главный телесплетник страны": Максим Галкин "наехал" на Андрея Малахова

Галкин отметил, что он кипрское агенство по недвижимости лжет. Малахова же Максим назвал "главным телесплетником страны".

"Товарищи, меня поддостал журнал моего коллеги Андрея Малахова, сделавшего сбор сплетен своим главным капиталом... Какое-то жалкое лживое кипрское агентство CYPRUSBUTTERFLY... уже второй год рассказывает, что я купил/строю дом на Кипре.

Сегодня журнал главного телесплетника страны опубликовал целую статью, где это агентство не просто лжёт, а с подробностями...", - возмущенно написал юморист.

Он подчеркнул, что с агентством не знаком и никаких особняков на Кипре не имеет. Вся статья построена по совместной фотографии, которую кто-то с ним сделал, пока он отдыхал на острове.

Кроме того, Галкин отметил, что он не должен ни перед кем отчитываться, кроме налоговой и государства.

"Что касается наличия у меня или отсутствия второго, третьего или пятого гражданства - это моё личное дело и право не отчитываться ни перед кем, кроме государства и налоговой. Я уверен, что публикация оплачена этим агентством и журнальчик, в очередной раз, подзаработал копеечку на наших именах", - подытожил Максим.

Юморист также обратился к Малахову и заявил, что тот создал на государственном канале дешевый и лживый балаган, поэтому не хочет, чтобы его семья была в него вовлечена.

Постскриптум Галкин вспомнил "Экспресс-газету", где тоже писали вымысел и отметил, что строит только беседку, чтобы пить чай и нив коем случае не читать подобных изданий.