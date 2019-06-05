Комиссия поддержала выдачу Закатистова для уголовного преследования

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала проект решения о выдаче для уголовного преследования председателя парламентской фракции "KPV LV" Атиса Закатистова.
Вопрос уже завтра рассмотрит Сейм. С просьбой выдать Закатистова для уголовного преследования в парламент обратилась Генеральная прокуратура.
Комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассматривала вопрос начиная с 25 апреля, а в конце середине мая была достигнута договоренность о том, чтобы дать депутатам время для ознакомления с материалами дела.
Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере Закатистову ("KPV LV") и предпринимателю Виестуру Тамужсу.