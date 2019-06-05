Ср, 5.06.2019
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Комиссия поддержала выдачу Закатистова для уголовного преследования

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Атис Закатистов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям поддержала проект решения о выдаче для уголовного преследования председателя парламентской фракции "KPV LV" Атиса Закатистова.

Вопрос уже завтра рассмотрит Сейм. С просьбой выдать Закатистова для уголовного преследования в парламент обратилась Генеральная прокуратура.

Комиссия по мандатам, этике и заявлениям рассматривала вопрос начиная с 25 апреля, а в конце середине мая была достигнута договоренность о том, чтобы дать депутатам время для ознакомления с материалами дела.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение в мошенничестве в крупном размере Закатистову ("KPV LV") и предпринимателю Виестуру Тамужсу.

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