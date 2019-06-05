В Сети обсуждают новый образ Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская привлекла внимание пользователей соцсетей своим новым модным образом, в котором предстала перед камерами во время визита в Брюссель.
Супруга президента Украины Владимира Зеленского на своей официальной странице в Instagram поделилась фото и впечатлениями от поездки в столицу Бельгии.
"Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира.
Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - отметила Елена в своем посте.
Стоит отметить, что фотографии Зеленской в брючном костюме песочного цвета вызвали споры в Сети. Одни сочли образ очень стильным, другие же раскритиковали вкус первой леди страны. А вы что скажете?