Ср, 5.06.2019
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В Сети обсуждают новый образ Елены Зеленской
Стиль первой леди

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ФОТО: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская привлекла внимание пользователей соцсетей своим новым модным образом, в котором предстала перед камерами во время визита в Брюссель.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского на своей официальной странице в Instagram поделилась фото и впечатлениями от поездки в столицу Бельгии.

"Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира.

Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - отметила Елена в своем посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что фотографии Зеленской в брючном костюме песочного цвета вызвали споры в Сети. Одни сочли образ очень стильным, другие же раскритиковали вкус первой леди страны. А вы что скажете?

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