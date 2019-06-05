В Сети обсуждают новый образ Елены Зеленской

Супруга президента Украины Владимира Зеленского на своей официальной странице в Instagram поделилась фото и впечатлениями от поездки в столицу Бельгии.

"Сегодня имела возможность насладиться волшебным городом и следила за ходом официальных встреч Владимира.

Хочу поблагодарить за гостеприимство жену главы миссии Украины при НАТО Инну Пристайко и жену посла Украины в Бельгии Тамару Точицкую", - отметила Елена в своем посте.