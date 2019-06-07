5 необычных фактов о каждом знаке Зодиака

Однозначного ответа на вопрос о том, какой знак Зодиака самый лучший, нет.

Изучив характерные особенности представителей зодиакального круга, с уверенностью можно сказать, что каждый из них - особенный: у всех есть что-то свое, уникальное и неповторимое.

Эксперты dailyhoro.ru предлагают узнать необычные факты о каждом из знаков Зодиака.

Овен

1. Cамый добрый знак. Звезды наделили Овна храбростью, отзывчивостью и самой настоящей искренностью. Да, порой он может быть резким и агрессивным, но при этом никому не желает зла.

2. Не умеет лгать. Нет более честного и прямолинейного знака во всем зодиакальном круге.

3. Зависим от людей. Овен - большой ребенок, который полностью доверяет тем, кого любит. Он видит в людях только лучшее, оправдывая их недостатки.

4. Борец за справедливость. Он может быть безжалостным по отношению к своим врагам, но никогда не обидит беззащитного.

5. Заложник любви. Овен - смелый человек, который никогда не покажет свои слабости.

Но его главный страх - быть обманутым. Он всегда открывает любимому человеку душу, поэтому предательство с его строны ранит Овна в самое сердце.

Телец

1. Заложник своих привычек. Ему очень трудно переживать любые перемены в жизни. Он ценит постоянство, комфорт и стабильность.

2. Невероятный упрямец. Телец производит впечатление спокойного, мягкого и уравновешенного человека,

но на самом деле внутри него таится огромная неведомая сила, благодаря которой, поверьте, он "сотрет в порошок" любого, кто встанет на его пути.

3. Может рассмешить кого угодно и где угодно. Телец очень практичный и серьезный, но не лишен самоиронии. Среди представителей этого Знака много актеров комедийного жанра.

4. Ему можно безоговорочно верить. Телец не любит врать, хотя умеет это делать.

5. Не стремится к большим вершинам. Он не будет работать ради какой-то неосознанной, туманной цели, даже если знает, что сможет ее достичь. Ему по душе более приземленные и реальные желания.

Близнецы

1. Самый неугомонный, неуловимый, энергичный и непостоянный знак, что делает его невероятно интересным для всех. Эту загадку хочется разгадывать каждый день.

2. Обожают легкие деньги. Среди Близнецов немало шарлатанов и мошенников.

3. Знают все и одновременно ничего. Близнецы быстро схватывают новую информацию, но, увы, не умеют ею пользоваться с выгодой для себя.

4. Не учатся на ошибках, причем принципиально. Часто Близнецы страдают от своего непостоянства. Они мечтают наконец остепениться и найти один верный путь, не гонясь за новыми мечтами и опытом. Но каждый раз все приходится начинать сначала.

5. Склонны к зависимости. Опять же в силу непостоянства Близнецы часто становятся заложниками вредных привычек.