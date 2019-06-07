5 необычных фактов о каждом знаке Зодиака
У всех людей есть скрытая сила, возможности и таланты. Это внутренний потенциал, который делает каждого из нас особенным. 5 фактов о разных знаках Зодиака заставят вас понять и полюбить их.
Однозначного ответа на вопрос о том, какой знак Зодиака самый лучший, нет.
Изучив характерные особенности представителей зодиакального круга, с уверенностью можно сказать, что каждый из них - особенный: у всех есть что-то свое, уникальное и неповторимое.
Эксперты dailyhoro.ru предлагают узнать необычные факты о каждом из знаков Зодиака.
Овен
1. Cамый добрый знак. Звезды наделили Овна храбростью, отзывчивостью и самой настоящей искренностью. Да, порой он может быть резким и агрессивным, но при этом никому не желает зла.
2. Не умеет лгать. Нет более честного и прямолинейного знака во всем зодиакальном круге.
3. Зависим от людей. Овен - большой ребенок, который полностью доверяет тем, кого любит. Он видит в людях только лучшее, оправдывая их недостатки.
4. Борец за справедливость. Он может быть безжалостным по отношению к своим врагам, но никогда не обидит беззащитного.
5. Заложник любви. Овен - смелый человек, который никогда не покажет свои слабости.
Но его главный страх - быть обманутым. Он всегда открывает любимому человеку душу, поэтому предательство с его строны ранит Овна в самое сердце.
Телец
1. Заложник своих привычек. Ему очень трудно переживать любые перемены в жизни. Он ценит постоянство, комфорт и стабильность.
2. Невероятный упрямец. Телец производит впечатление спокойного, мягкого и уравновешенного человека,
но на самом деле внутри него таится огромная неведомая сила, благодаря которой, поверьте, он "сотрет в порошок" любого, кто встанет на его пути.
3. Может рассмешить кого угодно и где угодно. Телец очень практичный и серьезный, но не лишен самоиронии. Среди представителей этого Знака много актеров комедийного жанра.
4. Ему можно безоговорочно верить. Телец не любит врать, хотя умеет это делать.
5. Не стремится к большим вершинам. Он не будет работать ради какой-то неосознанной, туманной цели, даже если знает, что сможет ее достичь. Ему по душе более приземленные и реальные желания.
Близнецы
1. Самый неугомонный, неуловимый, энергичный и непостоянный знак, что делает его невероятно интересным для всех. Эту загадку хочется разгадывать каждый день.
2. Обожают легкие деньги. Среди Близнецов немало шарлатанов и мошенников.
3. Знают все и одновременно ничего. Близнецы быстро схватывают новую информацию, но, увы, не умеют ею пользоваться с выгодой для себя.
4. Не учатся на ошибках, причем принципиально. Часто Близнецы страдают от своего непостоянства. Они мечтают наконец остепениться и найти один верный путь, не гонясь за новыми мечтами и опытом. Но каждый раз все приходится начинать сначала.
5. Склонны к зависимости. Опять же в силу непостоянства Близнецы часто становятся заложниками вредных привычек.
Они ориентированы на мир и именно в нем ищут способы улучшить свою жизнь, забывая о том, что внутри их самих - кладезь знаний, мудрости и ответы на все вопросы.
Рак
1. Самый неразгаданный и таинственный знак. Рак - это неразгаданная тайна не только для близких, но и для астрологов.
У него есть принцип: все держать в себе. Поэтому истинные чувства и их глубина оказываются неведомы для всех окружающих, кроме самого Рака.
2. Очень подвижный, любознательный и открытый для всего нового. Рак предпочитает разнообразие рутине, поэтому готов изучать этот мир и открывать для себя новые границы.
3. Лидер с большой буквы. Рак - инициатор, предназначение которого - вести за собой людей, направлять их.
4. Видит людей насквозь. Благодаря сильной интуиции
Рак отлично разбирается в людях. Он умет видеть таланты, чувства и намерения каждого и готов помогать другим, подсказывая направление в жизни.
5. Нацелен на успех, но часто терпит провалы. Рак целеустремлен, но обычно теряет реальный взгляд на жизнь, поддаваясь несбыточным мечтам.
Лев
1. Самый яркий представитель зодиакального круга. Авторитетная натура, которая несет в мир свой внутренний свет.
Лев - хороший организатор, он самоуверен, талантлив и горд. К тому же отличается кипучей энергией и огромным творческим потенциалом.
2. Вдохновляет людей. Лев прекрасно чувствует себя среди людей, не боится быть самим собой и привлекать внимание. Это публичная личность, которая вдохновляет окружающих одним лишь своим присутствием.
3. Искренний и честный во всем. Порой Лев ведет себя очень наигранно и драматично,
но все его поступки и слова идут из глубины души - совершенно искренне. Да, он такой, какой есть, и не пытается прятаться за маской, чтобы приукрасить себя.
4. Умеет себя подать. Лев всегда в центре внимания, поскольку на него интересно смотреть. Его таланты, харизма и обаяние привлекают огромное количество поклонников.
5. Привык действовать и побеждать. Лев не ждет - он идет и берет то, что считает достойным себя.
Дева
1. Гибкий и непостоянный знак. Дева легко переносит трудности и перемены, но с трудом может упорядочить свою жизнь. Склонна тратить слишком много времени на мелочи и детали, так и не добираясь до сути дела или вопроса.
2. Видит все в деталях. Дева подмечает малейшие нюансы во всем.
Благодаря этой способности она может фокусироваться на недостатках и пытаться все усовершенствовать, в том числе и себя.
3. Среди Дев больше всего миллионеров и миллиардеров. Именно Девы умеют тщательно учитывать все детали и терпеливо идти к успеху. К тому же это очень экономные и тщательно продумывающие свои траты люди.
4. Живет в материальном мире, забывая про духовную составляющую. Успех придет к Деве тогда, когда она найдет баланс между материальной и духовной частью жизни.
5. Может помчатся за любовью на край света. Несмотря на свой прагматизм, Дева - очень романтичная натура, готовая бросить все ради настоящей любви.
Весы
1. Отличный стратег. Многие воспринимают Весов как вечно сомневающихся людей.
На самом деле они плавно подходят к достижению цели, маневрируя и изучая все стороны вопроса. Это помогает сделать единственно правильный выбор.
2. Двойственная натура. Весы производят впечатление мягких, обаятельных и беззащитных людей, но в то же время внутри у них - огромная сила, ведущая к счастью.
3. Лидеры среди воздушных знаков. Весы - отличные мотиваторы. Они умеют вести за собой людей, учить их чему-то новому, помогать преодолевать препятствия.
4. Умеет считывать настроение других.
Развитая интуиция и внимательность позволяют Весам производить выгодное впечатление и подстраивать под себя других. Но они никогда не пользуются этим в корыстных целях.
5. Самый ленивый знак Зодиака, по мнению астрологов. Весы часто откладывают решение проблем, ждут до последнего, долго раскачиваются и только потом приступают к делу.
Скорпион
1. Может быть одновременно надежным и опасным. Скорпион всегда находится под воздействием чувств и эмоций. Внутри у него идет война с самим собой.
2. Знает, чего хочет. Скорпион не меняет свое мнение и не действует безрассудно. Каждый его шаг продуман "от и до".
На него невозможно повлиять. Это один из самых ярких знаков Зодиака, который идет своей дорогой, не обращая внимание на мнение окружающих.
3. Очень прогрессивный. Скорпион следит за окружающим миром и всегда старается быть в тренде. Он открыт новому, легко принимает новые идеи и сам может создавать нечто новое.
4. Любит мстить. Скорпион - очень опасный знак. Однако есть одно "но": опасен он только для тех, кто ему намеренно мешает или вредит.
5. Отличается прямолинейностью. Несмотря на свою скрытность,
Скорпион предпочитает говорить правду. Да, он прячет свои мысли и чувства, но если уж высказывает свое мнение, то делает это без капли лжи.
Стрелец
1. Вегда готов к приключениям. Стрелец может в один момент сорваться с места за новыми впечатлениями. Это человек действия, для которого дом - весь мир.
2. Наступает на горло своим страхам. Это благородный воин, рыцарь, борец за справедливость. Стрелец готов защищать свои интересы и идти в бой. Он преисполнен смелости и решительности.
3. Обладает природным магнетизмом. Стрелец - очень яркая, интересная, сильная духом личность.
В нем так много жизни, оптимизма и любви, что он с радостью дарит счастье окружающим его людям, не требуя абсолютно ничего взамен.
4. Верный друг. Стрелец - очень добрый, душевный и сопереживающий человек, который всегда найдет чем утешить и подбодрить.
5. Его невозможно переспорить. Стрелец умеет защищаться словесно, а в запасе у него всегда припрятано несколько контраргументов.
Он дипломатично и доходчиво объяснит свою позицию, подкрепит ее фактами и тем самым разубедит любого оппонента в чем угодно.
Козерог
1. Умеет управлять другими. Козерог - сильная личность, и отразить его напор бывает сложно.
2. Ранимый. За внешним спокойствием и безразличием Козерога спрятана очень тонкая и чувствительная натура. Он копит обиды и часто мысленно возвращается в самый трудный день его жизни.
3. Готов на многое ради успеха. Козерога ведут амбиции, и ввиду своей требовательности и жесткости он часто выносит "приговор" другим людям.
4. Оптимизм и любовь к жизни приходят с возрастом. Козерог всегда карабкается вверх, пытаясь покорить одну вершину за другой,
и только с годами к представителю этого знака Зодиака неожиданно приходит осознание того, что жизнь может быть прекрасна просто так.
5. Обладает завидной интуицией. Доверять советам Козерога - это всегда отличная идея. Ведь он обладает подвижным умом и крепко дружит с интуицией, невероятным образом предсказывая будущие события.
Водолей
1. Постоянен в своих убеждениях и желаниях. Водолей не любит менять работающие модели. Порой ему недостает гибкости, чтобы быстро принять перемены.
2. Ориентирован на будущее. Это очень оригинальный представитель зодиакального круга.
Он не боится вести себя вызывающе и удивлять других. К тому же мечтательный Водолей всегда активно устремлен вперед, нацелен на будущее.
3. Болезненно реагирует на критику в свой адрес. Водолей зависим от чужого мнения, а в силу своей ранимости часто воспринимает критику как трагедию.
4. Слишком привязчив к людям. Представители этого знака очень боятся потерять близких людей. Чтобы сохранить отношения с ними, гордый Водолей пойдет на все.
5. Боится ответственности. Водолей постоянно сомневается в себе, поэтому сделает все возможное, чтобы избежать лишней ответственности.
Рыбы
1. Умеют предсказывать будущее. Тонко чувствуют внутреннее состояние других и обладают даром предвидения.
Как утверждают астрологи, Рыбы умеют видеть себя со стороны, а также анализировать прошлое и прогнозировать будущее.
2. Не делят людей на хороших и плохих. Рыбы сочувствуют и помогают всем без исключения, потому что видят в первую очередь душой. Они могут ощутить боль другого человека и помочь преодолеть ее.
3. Живут особенной жизнью. В жизни Рыб много прозрений.
Кроме того, представители этого знакаЗодиака часто чувствуют себя одинокими в толпе, так как никто на свете не способен до конца их понять.
4. Постоянно стоят перед выбором. Чтобы добиться успеха, им нужно плыть против течения и преодолевать немыслимые преграды.
5. Обладают огромным количеством талантов. Только Рыбы могут создать что-то настолько проникновенное, что это вдохновит окружающих. Они знают толк в искусстве, потому что смотрят на жизнь взглядом, полным любви и сострадания.