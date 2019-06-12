Ср, 12.06.2019
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Манекен размера XXXL в магазине спорттоваров вызвал жаркие споры в Сети
А вы что скажете?

ФОТО: AP/ScanPix, twitter

Известный производитель спортивной одежды Nike установил в  лондонском магазине на Окфорд-стрит манекен размера XXXL, на который надел свою продукцию.

Таким образом американский бренд решил преобразить один из торговых залов, посвященный разнообразию и инклюзивности спорта. Однако некоторые клиенты негативно восприняли этот ход, посчитав, что Nike пропагандирует ожирение.

"Манекен в Nike демонстрирует, что ожирение - это норма. Нехорошее движение, но, похоже, в Великобритании не придают значения полноте",

"Мне не нравится нормализация нашего нездорового общества", "Nike потрясающе демонстрирует толстым покупателям, как ужасно они будут выглядеть, если купят что-то из его продукции", - пишут недовольные увиденным в соцсетях.

Представители магазина заявили, что

клиентам Nike доступен самый широкий на сегодняшний день ассортимент моделей больших размеров, которые в Британии, кстати, раскупаются лучше всего,

а потому решение о размещении тучного манекена в магазине - вполне логично.

Издание Guardian тоже встало на защиту производителя, назвав привычные манекены в магазинах "далекими от реальных человеческих параметров": "Они настолько тощие, что у них не может быть менструации...".

А что вы думаете по этому поводу?

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