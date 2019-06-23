В Латвии сегодня отмечают Лиго
Сегодняшняя ночь, с 23 по 24 июня, — это Янова ночь (Лиго), национальный праздник Латвии, когда звучат праздничные песни, плетут венки из цветов, а также разжигают костры.
Иногда 23 июня могут называть также Янов день или Зеленый день. Этот день является праздником летнего солнцестояния. Празднуется на государственном уровне - два официальных выходных дня, 23 июня - День имени Лига и 24 июня - День имени Янис.
У латышского народа много традиций и поверий, которые посвящены данному празднику. Принято считать, что в эту ночь не следует спать, собирать травы (в том числе и цветок папоротника), а также ходить в баню.
В выходные на Лиго обычно уезжают на природу, разводят костры, поют песни характерные только для этого праздника с припевом, а также плетут венки из дуба и полевых цветов.
Есть также известная традиция поиска цветка папоротника. Ищут молодые парни и девушки.
В некоторых частях Латвии гуляет поверье, что если девушка, нашедшая в ночь с 23 цветок папоротника, выйдет замуж в этом году. Данное поверье может сильно меняться от региона к региону в Латвии.
Галерея: В Латвии отмечают Лиго
У этого праздника есть и характерные особые напитки и еда. Как и далеко в древности, так и сегодня перед Лиго варят пиво специально для Лиго и готовят особенный сыр с тмином.
Также готовясь к Лиго, TVNET традиционно предложил вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу:
Галерея: В Латвии отмечают Лиго
Наконец, очень хорошо известны латышские дайны о том, что спать на Лиго категорически не рекомендуется!
Русский TVNET сердечно поздравляет всех своих читателей с самым главным и веселым летним праздником! Желаем веселого Лиго, много пива, песен и танцев, обязательно найти свой цветок папоротника, только, пожалуйста, пока не протрезвеете не садитесь за руль!
А для тех, кто на Лиго останется в городе TVNET приготовил справку, где все самое важное: парковка, транспорт и время работы магазинов.