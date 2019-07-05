Кариньш: Важно найти профессионалов на должности в FKTK в ходе открытого процесса

Кариньш подчеркивает, что со вступлением в силу законов "капитального ремонта" финансовой отрасли "Латвия сделала важный шаг в борьбе с отмыванием денег".

"Все члены совета FKTK, включая председателя, теперь будут утверждаться решением Сейма. Такая норма соответствует международной практике и принципам Базельского комитета по банковскому надзору, обеспечивая прозрачность процесса выбора кандидатов", - считает премьер.

Как сообщалось ранее, председатель FKTK Петерс Путниньш и его заместитель Гунта Разане в четверг подали заявления об увольнении. Оба попросили освободить их от занимаемых должностей с 15 июля. Таким образом, Путниньшу и Разане, согласно недавно принятому Сеймом закону, полагается компенсация в размере 80% от годовой заработной платы.