Объявлен конкурс на региональные перевозки общественным транспортом в 2021-2030 годах

Автотранспортная дирекция объявила конкурс на обеспечение пассажирских перевозок в региональной сети автобусных маршрутов на 2021-2030 годы, сообщила агентству LETA представитель дирекции Зане Плоне.
Объявление о конкурсе опубликовано на сайте Бюро по надзору за закупками. Претенденты могут подавать свои предложения до 9 сентября.
В конкурсе будет выбрано хозяйственно наиболее выгодное предложение, в котором цена составляет 40%, техническое предложение - 60%. В техническом предложении будет оцениваться возраст автобусов. Средний возраст автопарка не должен превышать 9 лет, отдельного автобуса - 15 лет.
Также будут оцениваться такие критерии, как доступность автобусов для лиц с функциональными нарушениями, техническое оснащение (видеонаблюдение, GPS). Дополнительными бонусами могут быть, например, возможность безналичных расчетов, визуальная и звуковая информация об остановках в автобусе и др.
По словам руководителя дирекции Кристиана Годиньша, цель новой концепции общественного транспорта состоит в том, чтобы пересадить людей из частных автомобилей в удобный, доступный, конкурентоспособный общественный транспорт. С 2021 года будут введены и коммерческие маршруты, а в малонаселенных сельских районах - бесплатный общественный транспорт.
Планируемое количество маршрутов в 2021 году составит 1030, рейсов - 6200.
Результаты конкурса планируется объявить в ноябре, и у победивших перевозчиков будет год для того, чтобы подготовиться к началу перевозок. Договоры с ними будут заключены сроком на 10 лет.