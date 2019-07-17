Объявлен конкурс на региональные перевозки общественным транспортом в 2021-2030 годах

Объявление о конкурсе опубликовано на сайте Бюро по надзору за закупками. Претенденты могут подавать свои предложения до 9 сентября.

В конкурсе будет выбрано хозяйственно наиболее выгодное предложение, в котором цена составляет 40%, техническое предложение - 60%. В техническом предложении будет оцениваться возраст автобусов. Средний возраст автопарка не должен превышать 9 лет, отдельного автобуса - 15 лет.

Также будут оцениваться такие критерии, как доступность автобусов для лиц с функциональными нарушениями, техническое оснащение (видеонаблюдение, GPS). Дополнительными бонусами могут быть, например, возможность безналичных расчетов, визуальная и звуковая информация об остановках в автобусе и др.

По словам руководителя дирекции Кристиана Годиньша, цель новой концепции общественного транспорта состоит в том, чтобы пересадить людей из частных автомобилей в удобный, доступный, конкурентоспособный общественный транспорт. С 2021 года будут введены и коммерческие маршруты, а в малонаселенных сельских районах - бесплатный общественный транспорт.

Планируемое количество маршрутов в 2021 году составит 1030, рейсов - 6200.