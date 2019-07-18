В Японии на аниме-студии разразился пожар: один человек погиб, десятки пострадали

"По крайней мере один неопознанный человек умер. Пострадали 37 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил пожарный.

По информации The Japan Times, поджог совершил 40-летний мужчина. Он также пострадал и находится в больнице. Мужчину видели на студии с канистрой, в которой был бензин или керосин.

Dozens injured and one person confirmed dead following suspected arson at Kyoto anime studio https://t.co/0WSEk7TJgm — The Japan Times (@japantimes) July 18, 2019

Здание, в котором была расположена студия, сильно обгорело. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен звук, похожий на хлопок. Спасатели продолжают тушение пожара.