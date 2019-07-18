Чт, 18.07.2019
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В Японии на аниме-студии разразился пожар: один человек погиб, десятки пострадали

ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг, 18 июля, в японском Киото в студии Kyoto Animation Co по производству аниме. Один человек погиб, несколько десятков пострадали. Как отмечает The Japan Times, около 40 человек получили ранения. У многих - серьезные травмы, заявил представитель местной пожарной службы. 

"По крайней мере один неопознанный человек умер. Пострадали 37 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии", - отметил пожарный. 

По информации The Japan Times, поджог совершил 40-летний мужчина. Он также пострадал и находится в больнице. Мужчину видели на студии с канистрой, в которой был бензин или керосин.

Здание, в котором была расположена студия, сильно обгорело. По словам очевидцев, перед пожаром был слышен звук, похожий на хлопок. Спасатели продолжают тушение пожара. 

Студия Kyoto Animation Co прославилась такими аниме как "Меланхолия Харухи Судзумии", K-On!, Lucky Star и другими.

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