Чего больше всего боятся представители каждого знака Зодиака

Не стоит так серьезно относиться к своему имиджу - иногда полезно посмеяться над собой вместе со всеми.

Дева

Фобиями Дев в шутку называют боязнь микробов, пыли, кошачьей шерсти на пиджаке или следов пальцев на мониторе. Впрочем, у некоторых представителей этого знака Зодиака именно такие страхи, и сами они об этом прекрасно осведомлены. Но настоящий страх Дев - это страх хаоса.

Они любят порядок: когда знают, в какой компании проведут вечер, где и с кем отдохнут в выходные, какие друзья пойдут с ними на кофе в четверг.

Девам важно хотя бы иногда импровизировать, иначе любое отклонение от плана так и будет повергать их в ступор.

Весы

Весы не любят, когда их застают в неухоженном или неподобающем виде. Эстеты от природы, они стараются производить на окружающих впечатление утонченных натур, поэтому

самый частый кошмарный сон для большинства Весов - приехать на работу в пижамных штанах, накрасить один глаз вместо двух или перепутать Моне и Мане в светской беседе.

Успех и везение Весов часто зависит от того, насколько у них получается абстрагироваться от подобных страхов.

Скорпион

Согласно гороскопу, Скорпионы - люди достаточно закрытые в эмоциональном плане. Они не показывают своих страхов, тщательно прячут скелеты в шкафах и скрывают свои фобии не только от врагов, но и от друзей. Поэтому

если вдруг слабости Скорпионов становятся очевидны, те действительно не знают, что делать, и спасаются тактикой "лучшая защита - нападение",

в свою очередь вскрывая собеседнику его больные точки. Не лучшая стратегия для борьбы с внутренним демоном.

Стрелец

Больше всего на свете типичный Стрелец боится оказаться в компании зануд и беспросветных пессимистов, а также заразиться таким настроем.

Стрельцы - оптимисты, и хотя их стакан не всегда наполовину полон (в конце концов, неудачные дни бывают у всех), они никогда не станут драматизировать.

Оказаться в тупике, сетовать на судьбу - такой картины Стрельцы боятся больше всего. К счастью, их характер помогает им избегать и токсичных людей, и безвыходных положений.

Козерог

Козероги имеют несколько страхов, которые обусловлены характером этого знака Зодиака. Как правило, Козерог - это целеустремленный человек, реалист, достаточно сдержанный, стремящийся к статусной должности и другим атрибутам успеха в обществе. Но

эти же качества мешают ему ставить перед собой яркие цели (размечтался, это точно не по силам!) или просить помощи в трудном положении (сам, все сам!).

В результате у Козерога нет выраженных фобий, но есть много условностей, страхов и установок, которые его сковывают.

Водолей

Креативные Водолеи с выдумкой подходят даже к зодиакальным фобиям.

Страхи Водолеев весьма разнообразны, и обычно именно их можно найти под заголовком вроде: "Самые удивительные и странные фобии".

Водолей - тот самый человек, который способен найти у себя дорофобию (боязнь подарков), лаканофобию (боязнь овощей) или спектрофобию (боязнь зеркал). К счастью, творческий подход помогает Водолеям не только создавать себе монстров, но и бороться с ними. Хотя психологи все же советуют таким людям читать поменьше публикаций-ужастиков на просторах Сети.

Рыбы

Довольно мнительные и беспокойные Рыбы чаще всего боятся болячек. Распространенная история:

человек случайно открывает в Википедии статью про редкую болезнь, находит у себя ее симптомы, проверяет их по медицинскому справочнику, находит у себя еще пять болезней