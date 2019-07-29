Маркус Рива представил новый танцевальный хит - "Не владею собой"

"Иногда так важно не владеть собой! Конечно, чаще к решению вопросов нужно подходить с особой логикой, анализом ситуации. Но всё же есть и такие моменты, когда ты всё ещё пытаешься что-то решить, а поцелуй уже не греет и огонь в душе уже потух. И значит, что как бы ты не боролся и не пытался, но уже не владеешь собой. И вообще, иногда лучше отключить мозг и довериться сердцу", - делится своими мыслями Маркус.