Маркус Рива представил новый танцевальный хит - "Не владею собой"

Латвийский певец Маркус Рива после выступления на фестивале Laima Rendezvous Jurmala представил новый летний трек на русском языке - "Не владею собой".
"Иногда так важно не владеть собой! Конечно, чаще к решению вопросов нужно подходить с особой логикой, анализом ситуации. Но всё же есть и такие моменты, когда ты всё ещё пытаешься что-то решить, а поцелуй уже не греет и огонь в душе уже потух. И значит, что как бы ты не боролся и не пытался, но уже не владеешь собой. И вообще, иногда лучше отключить мозг и довериться сердцу", - делится своими мыслями Маркус.
Песня "Не владею собой" создана в сотрудничестве с Николаем Курочкиным и Денисом Головлёвым (компания FM Production).
Маркус Рива представляет данную работу как летний музыкальный бонус и подарок для своих слушателей. А название песни также побудило к созданию нового мерча.
На официальном сайте бренда одежды Lucky One by Markus Riva уже можно заказать майки с интригующей или наоборот очень прямой фразой "Не владею собой".
Ранее Маркус Рива рассказал про опыт выступления на фестивале "Алые паруса", где было 788 тысяч зрителей. Кроме того, артист не исключил возможность, что осенью он появится на шоу "Вечерний Ургант".
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