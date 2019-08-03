Бывший чемпион мира по боксу покончил с собой в тюрьме

Бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) поляк Давид Костецки покончил с собой в варшавской тюрьме, сообщает Polsat Sport.
38-летний боксер совершил самоубийство утром 2 августа.
Костецки отбывал в тюрьме уже пятый срок. За организацию преступной группировки он был приговорен к пяти годам лишения свободы, и до выхода из исправительного учреждения ему оставалось два года.
В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде, пишет Lenta.ru.
На счету боксера, выступавшего в полутяжелом весе, 39 побед и два поражения.