"От Монако до Юрмалы": Чем занимались Галкин, Пугачева, Лобода и Брежнева на этих выходных?

Российские звезды провели насыщенные выходные. Узнайте, кто из них провел эти дни дома, кому пришлось работать, а кто отдыхал на пляже в Юрмале.
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😘🚢👩✈️Итак ,после этой ночи я настоящий МОРСКОЙ ВОЛК 🐺 😂😂😂Наш #князьвладимирлайнер попал в настоящий 7-бальный морской шторм 🙈Качало нормально ,вещи летали от одной стены каюты к другой ,мы с @polinaborisova_143 😘приняли горизонтальное положение в кровати ,😅🥺но проверили свои чувства #мамаидочь💞 на прочность ,обнялись и поддерживали друг друга 😀👍Но ,благодаря слаженной работе экипажа ,и БЕЗУПРЧНОМУ РУКОВОДСТВУ капитана лайнера Анатолия Георгиевича 💜💜,от всей души симпатизирую ему 😉теперь полно воспоминаний 😀😀😀о реальных морских приключениях 😎Завтра из Ялты ✈️в Москву #люблю😘 #довстречивэфире #данаборисова #ледисовершенство☂️ #полинааксенова #лето2019 ЗА САМОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ ЭТОГО ЛЕТА благодарю @bscruises ,the best 🔥😎
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Вчера эта сволочная собака прекрасно позанималась. Все команды на пять с плюсом. Кинолог сказала, что я наговаривала на талантливого пса. Вечером мы с талантливым псом почти полтора часа гуляли вместе с другом ретривером в дюне. Я думала, собачка упахалась, будет спать, как убитый. Так оно и было сначала. Дозваться не могла, так крепко спал. А с утра я обнаружила разбросанные по дивану деньги из моего кошелька, съеденные 50 евро и погрызенные обе банковские карточки. В -Вандал. Да, игрушек своих у него навалом. #cardiganwelshcorgi #коргиЛюсик #corgi
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Posted @withrepost • @hiblagerzmava Какое счастье, когда в зале такая поддержка!!!❤️🥰 Спасибо моим дорогим друзьям @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru , что были сегодня со мной, люблю вас !!! Завершила сезон !! #ялюблюмир #женщинасаджикой #джаз #allapugacheva #аллапугачева #максимгалкин #лаймавайкуле
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Не могла не оставить эти сторьки в ленте. Просто для себя. Наши первые снепчатики, первые кривляния в масках. Чтобы вы понимали, мы тут валяется на огромном плюшевом медведе на полу и занимаемся фигней)) Мия, ты мой лучший друг. Я такая везучая, что ты у меня есть❤️. А вам кто больше нравится: пёс или кот? Голосуем 👇
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🌓 #билан #димабилан сегодня как -то так !!! Никуда я не полетел , должен был быть сегодня на концерте Барбары Стрейзанд @barbrastreisand в Нью-йорке , и хорошие билеты уже с Юлей @julialimaopera купили , но визу не успел получить в самый последний момент ... так что передаю привет тебе Юль , расскажешь как оно было там ! Желаю невероятных эмоций тебе !) мечтал попасть , но видимо не судьба пока .. я ещё успею !!!! 🙏🏽
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На днях я была в Киеве и поехала проведать папу... По дороге к его месту с каждым годом становится все больше подобных каменных плит.. Иногда я посматриваю на имена, фамилии, даты и надписи на них. И тут я остановилась, как вкопанная... на одной из плит было написано: Любовь спасёт мир... Только эта фраза... Прописные три слова с тремя точками. Пока нас любят - мы вечны. И эти три слова тому подтверждение. #любовьспасетмир #люблю #помню
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Сегодня мы переезжаем на другой остров, так что я открыта для новых впечатлений, хотя немного грустно: как будто отдых заканчивается. Но нет - не расслабляйтесь! Еще 4 дня)) Около океане в тишине задумываешься о вещах, о которых редко вспоминаешь в городской суете. Иногда эти мысли даже удивляют, а иногда наталкивают на приятные, хоть и местами очевидные, открытия. Но ведь все гениальное просто?! Ну, или почти все)) Кстати, тут недавно по просторам Инстаграмма бродил «удивительный» челлендж, который мне даже кто-то передал, но я забила (простите!). Что в последнее время вас удивило, взбудоражило и оставило след? Ну, или, может, кто...)) Я вот только сейчас взялась за книгу #Атлантрасправилплечи и не могу оторваться. Меня иногда аж потрясывает. Я возмущаюсь, сопереживаю, восхищаюсь, в некоторых героях узнаю себя, а в некоторых - своих близких друзей)) В Москве почему-то редко берусь за книги, а зря, конечно! Литература это целый новый мир. А еще по вечерам смотрю новый сериал HBO #Эйфория. И он тоже невероятно крутой! Чувствую, что мне, кажется, по-прежнему 16))) Как, блин, круто снято! А какой саундтрек! А образы героев! Просто «Вау»! В общем: жду теперь ваших впечатлений и рекомендаций - мои вы получили!))
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Видела, что один мой недавний пост разместили в аккаунте либеральных сми. Почитала в комментариях разные мнения о моих словах про «российскую действительность». Обрадовало, что большинство со мной согласны никто не спорит с тем, что в России бескультурье на дорогах и агрессивные полицейские. Я провела в США больше месяца, и это не первая моя поездка туда. Путешествуя по штатам в этом году, я нашла идеальное объяснение тому, что такое «высокий уровень жизни». Москвичи, может быть, представляют о чем я говорю, а вот жителям остальной России придется напрячь фантазию. «Высокий уровень жизни» - это когда в тысячах километров от столицы у пенсионерки есть свой дом, автомобиль, на котором она ездит за покупками в Walmart или пощекотать нервы в Бинго. Более того, иногда ей удается путешествовать. У нас этого не могут позволить не только большинство пенсионеров, но и огромное количество молодых работяг. Обычная кассирша из американского фастфуда может легко раз в месяц водить своего ребёнка в Юниверсал на экскурсию с развлечениями. Примеры можно до бесконечности приводить. Ну вы поняли. Москва - не Россия. И сегодня Москва один из самых комфортных для проживания городов мире. Вот только жалко москвичей и стыдно за агрессивное поведение полиции. Агрессией можно добиться только того же. Не понимаю, зачем это делать, зачем раскачивать лодку? На дворе век социальных сетей, и алогичное поведение людей в форме - главный тренд Инстаграма. Вряд ли все, кто выражал мнение о протестах были сами на акции, но сам факт того, что их это не оставило равнодушным - тревожный звонок. Ладно в «честные выборы» сыграть не смогли, но как можно было не отыграть роль «озабоченного гринписовца»? У них леса горят, весь запад сочувствует, Леонардо Ди Каприо переживает, а от наших политиков ни слова сожаления. А если захотите сказать, что вам что-то не нравится, то вас отпи@дят и арестуют. Вот поэтому и ходим со злыми лицами в аэропорту, тоскуя по доллару за 30. Привет Россия!
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#работа @lorealmakeup В главной роли - тушь 👁 Я решила показывать вам побольше бэкстэйджа своей работы, знакомить с потусторонним теле- и ютюб-миром ! В детстве я всегда стремилась заглянуть за кулисы, чтоб знать чуть больше других. И когда мне давали возможность проникнуть за кулисы театральных подмосток, я подпрыгивала от счастья, тк там встречалась с разными именитыми актерами, режиссерами, которые давали напутствие деткам и рассказывали о сложностях профессии. Что вам интересно узнать о съемочном процессе? О моей работе в целом? И интересно ли вообще? #регинатодоренко #регинапутешественница 🌍 MakeUp - @yanabuzychkina
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Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили, Студентами вино в параднике. Аккомпанировал певец по кличке Вилли. Кто был никто, тот стал опять никем. В магнитофоне села батарейка, Мотали плёнку с помощью карандаша - рукой. А ты прижавшись, мне сказала, - эй, согрей-ка. Эх, небоскрёбы, а я маленький такой.