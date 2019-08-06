Фото: Готова ли Рига к наплыву 40 000 поклонников группы Rammstein?

Во вторник, 6 августа, на Луцавсале проходит концерт одной из самых популярных групп всех времен Rammstein. Мероприятие планируют посетить 40 000 человек. Невзирая на дождь и то, что звезды выйдут на сцену только через несколько часов, на концерт уже прибывают первые посетители. Смотрите фото!
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Напомним, Полиция призывает ехать на концерт на велосипедах или на общественном транспорте, но нужно учитывать, что количество велостоянок ограничено. Такси разрешено стоять на улицах Мукусалас и Зиепниеккална.
Уже с 16 часов в направлении Луцавсалы ходят троллейбусы от Латвийского университета. Также курсируют дополнительные рейсы на 19-м маршруте троллейбуса и 40-м маршруте автобуса.
Посетителей начали запускать на место проведения концерта уже в 17.00. В 21:00 планируется выход самих Rammstein.