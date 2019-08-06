Фото: Готова ли Рига к наплыву 40 000 поклонников группы Rammstein?

Во вторник, 6 августа, на Луцавсале проходит концерт одной из самых популярных групп всех времен Rammstein. Мероприятие планируют посетить 40 000 человек. Невзирая на дождь и то, что звезды выйдут на сцену только через несколько часов, на концерт уже прибывают первые посетители. Смотрите фото!