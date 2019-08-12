Ципуле: недостаток работников NMPD очень велик, но мы справляемся

Недостаток работников в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) все еще очень велик, но служба хорошо справляется со всеми сложностями, сегодня в интервью передаче LNT "900 секунд" сказала руководитель NMPD Лиене Ципуле.
Она подчеркнула, что работников не хватает не только в службе неотложной помощи, но и в всей медицинской отрасли в целом, поэтому данную проблему не получится решить с помощью каких-либо акций по набору сотрудников.
"Таким образом, на будущее нам нужно думать о вопросах эффективности и качества, чтобы компенсировать недостаток ресурсов другими методами, а не просто с помощью притока рабочей силы", - сказала Ципуле.
Одним из таких решений было введение полгода назад бригад одного медика, которые за первое полугодие обслужили 7,5% всех вызовов или около 20 000 вызовов.
По прошествии полугода одним из главных выводов является то, что бригадам одного медика нужно увеличить компетенцию автоводителя в медицинских вопросах, чтобы он мог предоставить помощь в обслуживании вызова, если пациент оказывается в критическом состоянии.
"В ситуациях, где нам нужна главным образом оценка (..), один медик может работать достаточно успешно, но в других случаях нужно думать о повышении компетенции водителя", - подчеркнула руководитель NMPD.
По ее словам, работа в этом направлении уже ведется - проводятся переговоры как с Министерством здравоохранения, так и с образовательными учреждениями о том, чтобы включить навыки автовождения в список требований к профессии сертифицированных помощников врачей скорой помощи, а также обучать автоводителей оказанию поддержки медикам.