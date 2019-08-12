Подруга российской фэшн-королевы Аллы Вербер рассказала о последних часах ее жизни

Родные и друзья Аллы Вербер до сих пор не могут оправиться от столь тяжелой утраты. По словам близких, никто не ожидал такого исхода событий. Дочь Аллы Константиновны Екатерина надеялась, что маме окажут всю необходимую помощь и отпустят домой, но обстоятельства сложились иначе. Об этом рассказала подруга Вербер - супруга экс-губернатора Московской области Фаина Громова, которая провела рядом с ней последние 24 часа ее жизни, сообщает StarHit. Она призналась, что Аллу даже переводили в другую клинику в надежде спасти. Но врачи оказались бессильны

"Это было как страшный, дурной сон. 5 августа в 17 часов мне позвонила из госпиталя дочь Аллы - Катя - и сказала, что маме очень плохо. Я примчалась к ним. К утру следующего дня стало понятно, что она уходит от нас. Боль, ужас и оцепенение",

- поделилась Фаина Громова в своем микроблоге.

Напомним, что трагедия произошла на курорте в Италии, где Вербер отдыхала с семьей.

Аллу Константиновну доставили в одну из местных клиник.

Еще 4 августа она выкладывала в соцсетях солнечные фотографии из отпуска, заряжая подписчиков (как умеет только она!) хорошим настроением, энергией и жаждой жизни.

И вдруг...

По появившейся в прессе информации, Вербер стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов в одном из местных ресторанов. Ее доставили в больницу с диагнозом менингококковый сепсис. Медики около суток боролись за жизнь пациентки, однако 6 августа она скончалась.

По словам представителей Вербер, ее иммунитет был слишком слаб после борьбы с раком, поэтому не справился с инфекцией.

К слову, специалисты утверждают, что данное заболевание является крайне опасным. Причем

те, кто был с бизнесвумен после заражения, теперь так же находятся в группе риска. Дело в том, что инфекция передается воздушно-капельным путем и не всегда проявляется сразу.

Врачи рекомендуют родственникам Аллы Вербер обратиться за консультацией в ближайший госпиталь, чтобы избежать возможных последствий.

"Менингококковая инфекция относится к числу коварных, помимо менингита развивается поражение внутренних органов. Выживаемость при таком течении заболевания стремится к нулю", — рассказал порталу teleprogramma.pro врач-инфекционист.