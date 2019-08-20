Кариньш: из-за Rīgas satiksme у роста страны отняты 72 миллиона евро

Напомним, согласно критериям Европейского союза, Rīgas satiksme должно быть включено в общий правительственный сектор, что приведет к уменьшению фискального пространства бюджета на 2020 год на 72 млн евро. Формальное решение со стороны Eurostat и ЦСУ о включении Rīgas satiksme в общий правительственный сектор на данный момент еще не принято, однако его следует ожидать в конце этого года, и оно повлияет на фискальные показатели страны в 2020 году, в том числе на баланс общего правительственного бюджета.

Кариньш назвал эту ситуацию как нездоровую и создающую серьезные вызовы. Он добавил, что таким образом в 2002 году у роста государства отняты почти 72 миллиона евро, которые можно было перераспределить на зарплаты медиков, полицейских, педагогов или другие приоритеты, сообщает агентство LETA.

"Как так может быть, что бесхозяйственность одного самоуправления значительно влияет на всех жителей Латвии, вне зависимости от того, где человек живет, он платит за вызовы Rīgas satiksme," - выразил возмущение Кариньш.

По словам премьера, параллельно с разговорами о бюджете 2020 года придется исследовать законы, что Латвия могла бы сделать, чтобы одно или несколько предприятий внезапно не ограничивали бы возможности вкладывать в нужные для общества приоритеты.

"Нужно или менять законы, чтобы самоуправления само решило этот вопрос, или государство должно перенять это транспортное предприятие, что, конечно, не является правильным направлением и нашей самоцелью", - указал премьер, добавив, что это - пример, как решения, которые кажутся хорошими для близорукой политики, оказываются очень дорогими для всего латвийского общества.