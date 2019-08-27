От событий в Рижской думе пострадали и коты: Мурис в стрессе "уделал" вестибюль кабинета мэра

Как сообщает издание Privātā Dzīve, когда в думе не было хозяина и на долгое время работу в Ратуше потеряли секретари мэра Риги, коты были очень встревожены, так как у них практически не было контакта с людьми.

Мурис в это время в вестибюле кабинета мэра Риги, где размещены домики для котов, ходил в туалет где получится, испортил даже пару кресел. В помещении был запах, присущий закрытым комнатам, в которых обитают коты.

Секретарь думы призналась изданию, что у Муриса в это тревожное время были проблемы с мочевым пузырем.

"Отнесли его к ветеринару, сейчас все в порядке", - отметила она. Она также попросила не судить Муриса строго, так как у него это произошло неспециально.

Кузя и Мурис ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Напомним, Кузю и Муриса прошлый мэр Риги Нил Ушаков взял в думу в 2009 году из приюта.

По совету жителей, одному коту дали имя Мурис, а второму - Кузя.