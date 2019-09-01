"Dress for success": модный дизайнер Наталия Янсоне одела работников отечественного торговца топливом

Один из последних удачных проектов – создание линии рабочей одежды для сотрудников крупнейшего отечественного торговца топливом Virši. Уже этим летом ее впервые примерили работники предприятия по всей Латвии.

"В английском языке есть такое выражение – dress for success, которое можем перевести как "одеваться, чтобы достичь успеха".

Хотя не всегда внешний вид человека четко отображает его способности в профессиональной сфере, однако, он, бесспорно, создает первое впечатление. Внешний вид сотрудников влияет на общий образ компании, рассказывает о ее ценностях, укрепляет чувство принадлежности у работников. Поэтому в наши дни предприятия очень ответственно подходят к процессу создания рабочих форм и детально продумывает самые разные аспекты", - рассказывает модный дизайнер Наталия Янсоне.

ФОТО: Пресс-фото

Работая над созданием линии рабочей одежды для Virši, дизайнеру было важно предложить практичный и функциональный комплект, в котором работникам было бы удобно находиться в течении всего дня, и который, в то же время, отображал бы ценности и идентичность бренда.

"Мы заметили, что сотрудники, особенно молодое поколение, чаще всего предпочитают одеваться удобно и в соответствии со своим вкусом.

Также видим, что лидеры крупных компаний, одеваясь в демократичные футболки и джинсы, создали новую корпоративную культуру внешнего вида.

Нас эта простота определенно привлекает, поэтому вместе с Наталией Янсоне мы искали способ, как одежду для наших сотрудников удачно дополнить особыми деталями, "изюминкой", - подчеркивает Янис Виба, исполнительный директор Virši.

ФОТО: Kristaps Liepa

Принимая во внимание, что Virši - это предприятие, которое с уважением относится к своим традициям, вдохновение Наталия черпала в книге о латышских национальных костюмах.

Именно нарядный узор народной юбки навел на идею об оформлении клетчатого кармана на рубашках и футболках.

Объединив современный стиль, классический фасон, практичные цвета и яркие детали, была создана база рабочего гардероба или, так называемая, "капсула", которую можно носить просто так или дополнив в соответствии со своими предпочтениями.

ФОТО: Пресс-фото

"Тенденция последних лет в выборе рабочей одежды ярко показывает стремление людей уйти от консервативных установок или норм. Это учитывалось в работе с Virši, предусмотрев возможности вариаций. Например, сочетать рабочую рубашку с джинсами или классическими брюками, обувать кеды или туфли, стильно подвернуть или оставить классическую длину брюк – вариантов множество!

Конечно, рабочая одежда никогда не заменит личный стиль, но она может помочь выделить личность – смотря на человека в униформе, клиент замечает принадлежность к компании и лицо сотрудника, его глаза, что помогает легче установить контакт, эффективней коммуницировать", - считает Наталия Янсоне.

ФОТО: Пресс-фото