В рижском "Динамо" впредь будет играть Дейвид Сарканис

Несмотря на то, что условия договора не разглашаются, неофициальная информация свидетельствует о том, что сотрудничество между обеими сторонами будет длиться один год.

Сарканис и еще несколько игроков присоединились к команде "Динамо", которая в июле провела тренировочный лагерь в Лиепае, а позже отправилась на товарищеский турнир в Сочи. Перед поездкой в Сочи Сарканис принял участие в одной из двух проверочных игр в Лиепае, а во время турнира в России он вышел на лед в трех играх.