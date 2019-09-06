В рижском "Динамо" впредь будет играть Дейвид Сарканис

Рижское "Динамо" подписало договор сроком на один год с нападающим Дейвидом Сарканисом, который ранее уже играл в составе этой команды, сообщается на сайте хоккейного клуба.
К "Динамо" официально присоединился нападающий Сарканис, который в прошлом сезоне играл за команду Mogo, выигравшей чемпионат Латвии.
Несмотря на то, что условия договора не разглашаются, неофициальная информация свидетельствует о том, что сотрудничество между обеими сторонами будет длиться один год.
Сарканис и еще несколько игроков присоединились к команде "Динамо", которая в июле провела тренировочный лагерь в Лиепае, а позже отправилась на товарищеский турнир в Сочи. Перед поездкой в Сочи Сарканис принял участие в одной из двух проверочных игр в Лиепае, а во время турнира в России он вышел на лед в трех играх.
Также хоккеист принял участие в ежегодном предсезонном проверочном турнире Кубка LDz.