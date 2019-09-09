Пн, 9.09.2019
Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...". Янис Вингрис, журналист TVNET

Театрально "потерявший сознание" пес стал звездой Сети
Видео

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Интернете набирает популярность ролик, на котором запечатлена неожиданная реакция пса на предстоящую процедуру стрижки когтей. Забавное видео, появившееся на платформе Imgur.com, за три дня было просмотрено уже почти 8 миллионов раз.

На кадрах видно, как хозяйка подходит к своему питомцу со специальным инструментом, чтобы подстричь ему когти.

Она несколько раз просит сидящего перед ней пса дать лапу, но тот наотрез отказывается это делать.

Тогда хозяйка сама берет собачью лапу, однако как только подносит к ней инструмент - пес театрально заваливается на бок и падает на спину, задрав лапы вверх.

Смотрите видео!

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