Театрально "потерявший сознание" пес стал звездой Сети
В Интернете набирает популярность ролик, на котором запечатлена неожиданная реакция пса на предстоящую процедуру стрижки когтей. Забавное видео, появившееся на платформе Imgur.com, за три дня было просмотрено уже почти 8 миллионов раз.
На кадрах видно, как хозяйка подходит к своему питомцу со специальным инструментом, чтобы подстричь ему когти.
Она несколько раз просит сидящего перед ней пса дать лапу, но тот наотрез отказывается это делать.
Тогда хозяйка сама берет собачью лапу, однако как только подносит к ней инструмент - пес театрально заваливается на бок и падает на спину, задрав лапы вверх.
Смотрите видео!