"Если ты молчишь, то это не значит, что ты в домике": Речь Дудя на премии "Человек года"
Журналист Юрий Дудь 10 сентября в третий раз стал обладателем премии GQ "Человек года" в номинации "Лицо с экрана". На церемонии вручения Дудь произнес речь, во время которой он призвал аудиторию обратить внимание на политические проблемы России. Дудь затронул такие темы как полицейский произвол и фальсификациии на выборах.
По словам журналиста, многие из присутствующих в зале недовольны происходящим в стране, однако возмущаются они тихо, "по кухням, кабинетам, гостиничным номерам".
Видео: Речь Дудя на премии "Человек года"
"У меня есть просьба: когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", — сказал журналист.
Юрий отметил, что молчание уже не является гарантией собственной безопасности.
"Если ты молчишь, то это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе", — подчеркнул он.
В этом году Юрий Дудь выпустил документальный фильм "Беслан", который посвящен 15-летней годовщине страшной трагедии в школе в Беслане (Северной Осетии), а также трехчасовой фильм "Колыма. Родина нашего страха" о ГУЛАГе "Колыма".
Юрий Дудь на премии «GQ Человек года» в Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к собравшимся с просьбой не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/WZAOTNSnji— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 10, 2019