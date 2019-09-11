"Если ты молчишь, то это не значит, что ты в домике": Речь Дудя на премии "Человек года"

По словам журналиста, многие из присутствующих в зале недовольны происходящим в стране, однако возмущаются они тихо, "по кухням, кабинетам, гостиничным номерам".

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"У меня есть просьба: когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", — сказал журналист.

Юрий отметил, что молчание уже не является гарантией собственной безопасности.

"Если ты молчишь, то это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе", — подчеркнул он.

В этом году Юрий Дудь выпустил документальный фильм "Беслан", который посвящен 15-летней годовщине страшной трагедии в школе в Беслане (Северной Осетии), а также трехчасовой фильм "Колыма. Родина нашего страха" о ГУЛАГе "Колыма".