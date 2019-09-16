Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 16 по 22 сентября 2019 года

Успех рождается в мыслях и в сердце, а уже только потом переходит в реальную жизнь и воплощается в нечто видимое и осязаемое. Психология успеха заключается в том, чтобы отказаться от негативных мыслей. Нет ничего хуже неуверенности и страхов, потому что они тормозят наше развитие, делают нас слабыми и неспособными достичь гармонии в любви и финансовой сфере.

Овен

Овнам на этой неделе придется несладко, если они постараются брать свое силой. Звезды и планеты сейчас находятся в довольно спокойном положении, поэтому и Овнам стоит быть предельно спокойными и размеренными.

В трудных ситуациях им следует придерживаться компромиссных решений. Это позволит остаться на плаву и не потерять уважение коллег, друзей и родных.

Немного помощи не помешает в выходные дни, когда захочется отдохнуть от всего и всех. На этой неделе лучше не лезть на рожон и не рисковать, потому что это может нарушить планы и стать началом больших проблем. Астролог советует прислушиваться к здравому смыслу и следовать логике.

Телец

Звезды и планеты сулят очень позитивную неделю для Тельцов, так что трудных минут, скорее всего, будет предельно мало. Особенно это касается 18 и 19 сентября, когда планеты будут находиться в идеальном и максимально гармоничном положении.

Представителям этого знака будет намного проще принимать важные решения, бороться с ревностью и мелочностью.

Неделя может стать крайне продуктивной для представителей самых разных профессий, для людей разного возраста и социального статуса. Особая удача ждет Тельцов в любви.

Близнецы

У Близнецов запланирована неделя спокойствия. Звезды и планеты хотят, чтобы представители этого знака занялись домашними делами, забыли на мгновение о работе и бизнесе, о дрязгах и обидах. Близнецам стоит отдохнуть телом и душой, настроиться на новые победы.

В домашней атмосфере люди этого знака смогут быть более продуктивными, более стабильными.

На горизонте могут возникнуть новые трудности, но в родных стенах можно спокойно обдумать решение любых проблем. В отношениях с окружающими нужно избегать фальши и наигранности.

Рак

Камнем преткновения для Раков может стать их восприимчивость к проблемам, к негативу со стороны окружающих. Эти люди очень чувствительны, что порой мешает им сосредотачиваться на делах. На этой неделе во вторник и в среду, а также в воскресенье проблемы подобного плана уйдут в небытие. Планеты помогут Ракам преодолеть страхи и неуверенность.

В выходные можно заняться творчеством, изучением полезной информации. Полезны будут и физические нагрузки. Можно отправляться в дальние поездки, заниматься домашними делами, менять обстановку.

Лев