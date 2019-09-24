Исследование: из всех постсоветских стран латвийцы меньше всего готовы к сотрудничеству

"Контекст постсоветских стран особенно неблагодарен в создании общественного блага и из-за наследия СССР, и из-за времени перемен ради опыта", - заявила во время презентации исследования его соавтор и главный редактор, директор Центра исследований диаспоры и миграции Инта Миериня.

Она указала, что на готовность инвестировать в общественные блага и участие в коллективных действиях влияет чувство привязанности к определенному месту и сообществу, но эта привязанность к сообществу как местной идентичности в Латвии очень слабая. Миериня подчеркнула, что это уменьшает пожертвования, экологические проблемы и общественные блага в целом.

Миериня упомянула, что в Латвии в целом много человек со слабо выраженной этнической идентичностью, главным образом это русские люди. Похожая ситуация наблюдается и в других странах, где существует большая община русскоязычных.

"Этнический раскол и отчуждение от своей этнической группы могут тормозить вклад в общее благо", - заявила она.