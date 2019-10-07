Вторник будет пасмурным и дождливым

Ночью и с утра местами на побережье ожидаются умеренные осадки, также местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +3..-3 градусов.

Днем будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +4 .. + 10 градусов.