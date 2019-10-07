Вторник будет пасмурным и дождливым

Во вторник, 8 октября, небо над Латвией в основном будет покрыто облаками, повсеместно ожидаются кратковременные осадки - главным образом небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Ночью и с утра местами на побережье ожидаются умеренные осадки, также местами образуется туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +3..-3 градусов.
Днем будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +4 .. + 10 градусов.
В Риге небо временами будет проясняться, осадки ожидаются преимущественно ночью. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха упадет до +1 .. + 2 градусов. Днем ветер станет умеренным, а температура достигнет +8 градусов.