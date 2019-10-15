Мужчина подает в суд на авторов шоу "Битва экстрасенсов" - они испортили ему жизнь

Житель города Уфа Станислав Булатов обратился в суд. Он заявил, что создатели программы "Битва экстрасенсов" испортили ему жизнь. Оказалось, что восемь лет назад в эфире программы мужчину обвинили в убийстве, и в это поверили многие его знакомые. Об этом пишет StarHit.ru.
В 2011 году к экстрасенсам обратилась экс-участница шоу "Дом-2", которая желала найти убийцу своего возлюбленного Олега Тимофеева.
Ясновидящая Джина Изюмская рассказала девушки, что ее любимый был убит и ограблен на гастролях. Остальные маги и колдуны, которые присутствовали на проекте сошлись на мнении, что в истории замешан некто Станислав Булатов.
Прошло восемь лет и тот самый Станислав Булатов решил обратиться в суд.
Он указал в заявлении, что подозрения в убийстве с него были сняты официально, а вот созданные слухи мешают ему нормально жить. Ведь коллеги и знакомые постоянно напоминают мужчине о якобы совершенном убийстве.
Мещанский суд отказался рассматривать заявление Булатова и истец обратился в Мосгорсуд. Его требования не сообщаются.