Мужчина подает в суд на авторов шоу "Битва экстрасенсов" - они испортили ему жизнь

Житель города Уфа Станислав Булатов обратился в суд. Он заявил, что создатели программы "Битва экстрасенсов" испортили ему жизнь. Оказалось, что восемь лет назад в эфире программы мужчину обвинили в убийстве, и в это поверили многие его знакомые. Об этом пишет StarHit.ru.