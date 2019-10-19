Остапенко сыграет во втором финале в течение одной недели

В субботу, 19 октября, вторая ракетка Латвии Алёна Остапенко обыграла россиянку Анну Блинкову и вышла в финал турнира BGL Luxembourg Open.
Матч между теннисистками завершился со счётом 3:6, 6:3, 6:2 в пользу Остапенко.
Встреча между Остапенко и Блинковой продолжалась 1 час 51 минуту. За это время Алёна, которая занимает 63-е место в мировой классификации, сделала три брейка, семь эйсов, а также семь раз ошиблась при подаче. Её соперница (66-е место в рейтинге) один раз взяла подачу, совершила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Ранее между собой спортсменки не встречались.
За выход в финал соревнований Остапенко заработала 180 рейтинговых очков, которые помогут латвийской теннисистке подняться в новом мировом рейтинге.
В финале турнира BGL Luxembourg Open Остапенко сыграет либо с немкой Юлией Гёргес, либо с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Напомним, что на пути в полуфинал соревнований BGL Luxembourg Open Остапенко не без труда обыграла 17-летнюю американку Кэти Макнейли - 7:5, 7:6 (7:3), а затем нанесла поражение бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 6:2, 6:2.
Стоит добавить, что это второй подряд турнир для Алёны Остапенко, в котором она дошла до финала. На прошлой неделе в Линце латвийская теннисистка в решающем матче уступила 15-летней американке Коко Гауфф.
👏👏 Through in three! @JelenaOstapenk8 defeats Blinkova, 3-6, 6-3, 6-2, to advance to the finals of #WTALuxembourg pic.twitter.com/31ngrJzihK— WTA (@WTA) October 19, 2019