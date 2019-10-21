Пн, 21.10.2019
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  • Видео: Российский вратарь допустил грубую ошибку и рассмешил болельщиков

Видео: Российский вратарь допустил грубую ошибку и рассмешил болельщиков

Юрий Лодыгин

ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP/Scanpix

Российский голкипер турецкого клуба "Газишехир Газиантеп" Юрий Лодыгин допустил грубую ошибку в матче чемпионата Турции с "Трабзонспором" (1:4). 

На 14-й минуте матча форвард "Трабзонспора" Александр Серлот получил пас в штрафной соперника, после чего Лодыгин выбежал из ворот, исполнил какой-то странный кульбит и врезался в собственного защитника. Нападающий спокойно прошёл дальше и забил мяч в пустые ворота.

В комментариях под видео болельщики посмеялись над Лодыгиным и его неудачной игрой в воротах: "Узнаю брата Юру!", "Показал крабика!", "Он - гений. Гений комедии!".

Напомним, что 29-летний Юрий Лодыгин перебрался в Турцию из петербургского "Зенита", в составе которого голкипер дважды становился чемпионом России и один раз обладателем Кубка. На счету Лодыгина 11 матчей за национальную сборную.

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