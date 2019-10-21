Видео: Российский вратарь допустил грубую ошибку и рассмешил болельщиков

Российский голкипер турецкого клуба "Газишехир Газиантеп" Юрий Лодыгин допустил грубую ошибку в матче чемпионата Турции с "Трабзонспором" (1:4).
На 14-й минуте матча форвард "Трабзонспора" Александр Серлот получил пас в штрафной соперника, после чего Лодыгин выбежал из ворот, исполнил какой-то странный кульбит и врезался в собственного защитника. Нападающий спокойно прошёл дальше и забил мяч в пустые ворота.
Блистательная игра Юрия Лодыгина на выходе в матче с "Трабзонспором". pic.twitter.com/w9fNJNhIAG— Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) October 20, 2019
В комментариях под видео болельщики посмеялись над Лодыгиным и его неудачной игрой в воротах: "Узнаю брата Юру!", "Показал крабика!", "Он - гений. Гений комедии!".
Напомним, что 29-летний Юрий Лодыгин перебрался в Турцию из петербургского "Зенита", в составе которого голкипер дважды становился чемпионом России и один раз обладателем Кубка. На счету Лодыгина 11 матчей за национальную сборную.