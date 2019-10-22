Вт, 22.10.2019
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Определилась вторая тройка финалистов шоу X Faktors

ФОТО: F64

В воскресенье, 20 октября, в эфир вышел второй выпуск латвийской передачи X Factor, в котором свою команду сформировал ментор Рейнис Сеянс, выбрав исполнителей среди солистов в категории +25. 

Только трое финалистов продолжают борьбу за главный приз - контракт со звукозаписывающей компанией SONY и 10 000 евро. 

Давайте же взглянем на финалистов!

Рейнис Лиепа

Элина Глузунова

Павел Фомкин

В предшествующее воскресенье первой из команды жюри стала Айя Аушкапа, которой пришлось принять тяжелое и эмоциональное решение о составе своей команды. Возможность принять участие в финале получили Диана Пашко, Анна Криста Островска и Элина Эвелина Янсоне.

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