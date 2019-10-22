Определилась вторая тройка финалистов шоу X Faktors

Только трое финалистов продолжают борьбу за главный приз - контракт со звукозаписывающей компанией SONY и 10 000 евро.

В предшествующее воскресенье первой из команды жюри стала Айя Аушкапа, которой пришлось принять тяжелое и эмоциональное решение о составе своей команды. Возможность принять участие в финале получили Диана Пашко, Анна Криста Островска и Элина Эвелина Янсоне.