Чт, 24.10.2019
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"Стеснение пропало": известная телеведущая поделилась с подписчиками горячими фото с отдыха

Яна Кошкина

ФОТО: https://www.instagram.com/yana_koshkina_official/

Известная российская телеведущая и звезда сериала "Домашний арест" Яна Кошкина сейчас отдахает в Объединеных Арабских Эмиратах. Девушка наслаждается теплым ближневосточным солнцем и песочным пляжем и, конечно, радует подписчиков пикантными фотографиями.

На первых двух снимках Кошкина позирует в черном бикини. 29-летняя телеведущая гордо продемонстрировала точеную фигуру.

На одном из фото Яна игриво повернулась к камере спиной, а на втором запечатлены ее аппетитные ягодицы, украшенные настоящей морской звездой.

"Вечереет. Стеснение пропало", - написала Кошкина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечереет. Стеснение пропало⛓😈 #ЯнаКошкина

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Вы тоже видите звезду на фото?🤔#ЯнаКошкина

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Для третьей фотографии звезда переоделась, сменив черный купальник на ярко-красный бикини. На этот раз девушка решила показать поклонникам свою роскошную грудь. На снимке Кошкина позирует в солнечных очках и кокетливо прикладывет указательный палец к подбородку. 

Подписчики принялись осыпать телеведущую комплиментами. Один из них сравнил Яну с огнем, заявив, что на нее "можно смотреть, не отрываясь".

"Кто бы что не говорил, но шикарная грудь всегда в тренде", - написал другой поклонник звезды.

Некоторые же взялись предполагать, что шикарный бюст Кошкиной является заслугой хорошего пластического хирурга. 

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