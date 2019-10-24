"Стеснение пропало": известная телеведущая поделилась с подписчиками горячими фото с отдыха

На первых двух снимках Кошкина позирует в черном бикини. 29-летняя телеведущая гордо продемонстрировала точеную фигуру.

На одном из фото Яна игриво повернулась к камере спиной, а на втором запечатлены ее аппетитные ягодицы, украшенные настоящей морской звездой.

"Вечереет. Стеснение пропало", - написала Кошкина.

Для третьей фотографии звезда переоделась, сменив черный купальник на ярко-красный бикини. На этот раз девушка решила показать поклонникам свою роскошную грудь. На снимке Кошкина позирует в солнечных очках и кокетливо прикладывет указательный палец к подбородку.

Подписчики принялись осыпать телеведущую комплиментами. Один из них сравнил Яну с огнем, заявив, что на нее "можно смотреть, не отрываясь".

"Кто бы что не говорил, но шикарная грудь всегда в тренде", - написал другой поклонник звезды.