Дагестанцы окружили отель Макгрегора в Москве

"Хабиб никогда не рискует, поэтому ничего не добился. Он сражается только с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы - они бегут и боятся, мы это знаем. Это и в природе Хабиба тоже", - сказал Макгрегор на пресс-конференции.

Ирландец в Москве остановился в самом центре - в гостинице The Ritz-Carlton. После этих высказываний у отеля собрались несколько десятков дагестанцев, которые ждали Макгрегора у центрального входа. Отмечается, что неподалеку дежурили сотрудники ОМОН.

Интересно, что после того, как дагестанцы стали собираться у входа в отель, Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter: "В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля "Ритц-Карлтон" в центре Москвы. Скоро увидимся". Однако позже Макгрегор всё-таки удалил свой пост.

Во время пресс-конференции Макгрегор также сообщил о том, что его следующий бой состоится 18 января 2020 года. Кто станет соперником ирландца пока не сообщается.