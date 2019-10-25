Дагестанцы окружили отель Макгрегора в Москве

В четверг, 24 октября, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор посетил Москву. Во время пресс-конференции ирландец оскорблял не только российского бойца Хабиба Нурмагомедова, но и дагестанцев, которые после этого решили направиться к гостинице, в которой проживал Макгрегор.
"Хабиб никогда не рискует, поэтому ничего не добился. Он сражается только с теми, кого может победить. Мы все знаем, кто такие дагестанцы - они бегут и боятся, мы это знаем. Это и в природе Хабиба тоже", - сказал Макгрегор на пресс-конференции.
Ирландец в Москве остановился в самом центре - в гостинице The Ritz-Carlton. После этих высказываний у отеля собрались несколько десятков дагестанцев, которые ждали Макгрегора у центрального входа. Отмечается, что неподалеку дежурили сотрудники ОМОН.
Интересно, что после того, как дагестанцы стали собираться у входа в отель, Макгрегор опубликовал сообщение в Twitter: "В этой игре есть только один крутой злодей. Этот ирландский зверь сейчас пишет сообщение. Прямо из своего президентского номера отеля "Ритц-Карлтон" в центре Москвы. Скоро увидимся". Однако позже Макгрегор всё-таки удалил свой пост.
Во время пресс-конференции Макгрегор также сообщил о том, что его следующий бой состоится 18 января 2020 года. Кто станет соперником ирландца пока не сообщается.
31-летний ирландец за время своей карьеры в ММА одержад 21 победу и потерпел 4 поражения.