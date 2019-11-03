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Голос-8: Провал участника "Евровидение-2008", выходец из Конго и харизматичный хипстер

шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 1 ноября, прошел четвертый этап "слепых прослушиваний" на шоу "Голос". Русский TVNET продолжает рассказывать про самые яркие фрагменты выпуска. 

Первой перед Полиной Гагариной, Константином Меладзе, Валерием Сюткиным и Сергеем Шнуровым предстала театральная актриса Екатерина Стеблина с песней Жанны Агузаровой "В городе моем". По первым аккордам коллеги крикнули Сюткину, что это его конкурсант. 

Валерий поблагодарил девушку за выбор репертуара и отметил, что оригинальное исполнение этой песни повторить сложно. Актерское прочтение понравилось Сюткину и он оценил то, что принесла Екатерина в это произведение. 

"У вас обаятельный паралич", - заметил он. 

Но девушка выбрала команду Гагариной. 

Сюткин пояснил, что они на проекте ищут для страны новое имя, а Екатерина Стеблина именно чем-то притягивает. Полина согласилась, что в этом есть индивидуальность. 

Вторым к судьям вышел Филипп Лебедев, который решил удивить наставников битбоксом. Он настолько заинтриговал жюри, что они с нетерпением ожидали, когда же он запоет. И Филипп запел! Молодой человек исполнил композицию Beggin` группы The Four Seasons. Но он, не просто использовал битбок, он применил loop-эффект. Парень признался, что у него есть группа, в которой они исполняют песни а капелла.  

"Очень свежо и красиво", - сказал Валерий Сюткин. 

К Филиппу повернулись только Шнуров, Гагарина и Сюткин. Меладзе признался, что он не повернулся, так как оценил только после завершения номера. Конечно, такой оригинал выбрал команду настоящего рокера - Сергея Шнурова. 

Глотком свежего воздуха на проекте стала 21-летняя вокалистка из Якутии Валерия Миронова. Для конкурса она выбрала песню Леди Гаги "Poker Face".

Девушка продемонстрировала впечатляющий вокал c джазовой подачей. К ней повернулись все четверо тренеров.

Константин Меладзе отметил редкое качество вокалистки - умение держать ритм и грув. Именно к нему в команду и отправилась Валерия. 

Максим Субачев из Челябинска пришел на "Голос", чтобы показать себя. Он исполнил песню I Need a Dollar Алоэ Блэка. На первых нотах к нему повернулась Полина Гагарина. В результате, к молодому человеку повернулись все кроме Меладзе.

Молодой человек признался, что до того, как он начал заниматься вокалом, он просто пел у себя в комнате. Полина Гагарина попросила Максима исполнить что-то на русском языке. Версией песни Николая Носкова он окончательно покорил зрителей и тренеров.

"Вы спели на русском с английским акцентом", - сказала Полина. 

Но своим наставником он выбрал лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. 

27-летняя участница из Казахстана Полина Тырина покорила Константина Меладзе, которая спела под гитару песню Николая Зубова "Не уходи, побудь со мною"

"Вы столь искренне и адресно пели "Не уходи, побудь со мной", что я поверил, что это адресовано мне... Я не ухожу, готов побыть с вами",  - сказал продюсер. 

Одним из колоритных номеров этого выпуска, стало выступление Арсена Мукенди из Конго. Он решил впечатлить наставников фанк-композицией Superstition Стиви Уандера. После его номера зал утонул в овациях. 

К участнику повернулся человеку повернулся Валерий Сюткин. Он отметил, что для него - это знаковая пластинка Стиви Уандера. Музыкант признался, что молодой человек действительно удивил его. 

Последним перед жюри предстал один из самых признанных вокалистов в этом выпуске - белорусский певец Руслан Алехно. Он пришел испытать удачу на проекте.

Для Адехно этот конкурс не был первым. В 2004 году он уже одержал победу в конкурсе "Народный артист", а в 2008 году представлял Белоруссию на конкурсе "Евровидение", а такде победил в третьем сезоне популярного шоу "Один в один!".

Но его исполнение хита Яака Йоалы "Подберу музыку" не произвело впечатление на наставников. В итоге никто не повернулся к парню.

Зал кричал "Браво", а Полина Гагарина узнала артиста и отметила, что знает певца давно. Она расстроилась, что не узнала парня. Причиной исполнительница назвала страшную усталость. 

Сюткин пояснил, что пение было слишком академичным. Константин Меладзе объяснил, что такая песня в такой исполнении звучит шаблонно и напоминает ресторанную музыку. 

"Уж поверьте мне, если бы я почувствовал ресторан, я бы повернулся", - воскликнул Шнуров.

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