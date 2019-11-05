Раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы в этом году: Гагарина, Билан, Лобода и другие

Дима Билан и Полина Гагарина готовы спеть свои хиты за 3,5 миллиона рублей (почти 50 тысяч евро), а вот 45-минутное выступление бывшей подопечной Максима Фадеева обойдется лишь в 1,8 миллиона рублей (25 тысяч евро).

Суперзвезда Светлана Лобода оценивает свое выступление в 4,9 миллиона рублей (почти в 69,5 тысяч евро), а вот за границу полетит за более высокую обговариваемую плату.

Григорий Лепс, которому недавно запретили въезд в Латвию, обходится еще дороже - 7 миллионов рублей (около 99,5 тысяч евро).

Но все эти суммы гораздо меньше того гонорара, который спрашивает за свое выступление Алла Пугачева. Примадонна оценивает свой выход до 21 миллиона рублей (около 298 тысяч евро), однако в Новый год она не выступит ни за какие деньги.