Вс, 10.11.2019
Почему с таким вожделением русская блогосфера набрасывается на каждое живое слово на фб - неважно, с восторгом или гневом? Да потому, что в иной, невиртуальной реальности - одна сплошная официозная мертвечина, рутинные потоки ненависти да никому неинтересные сплетни "из жизни" на телеканалах. Иван Пауков, специально для TVNET

Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Ванга предсказала то же другим...

Павел Глоба

ФОТО: vk.com/club17761003

Как мы уже сообщали ранее, исследователи пророчеств болгарской ясновидящей Ванги нашли в ее предсказаниях информацию о трех знаках Зодиака, представителей которых ждут крутые и очень позитивные повороты в судьбе в будущем году. У известного российский астролога Павла Глобы тоже есть свое мнение на этот счет. Кого же ждут невероятные перемены в в 2020-м, по его прогнозу?

Близнецы

Астролог обещает Близнецам насыщенную зиму. По его словам, у представителей этого знака Зодиака появится много новых знакомых, и каждый из них даст им что-то крайне ценное и свое. Близнецы смогут найти свою половинку, поэтому Павел Глоба советует им чаще выходить в общество и не стесняться заводить беседу, поскольку,

по его уверению, энергетика периода обязательно сведет этих людей с теми, кто изменит их жизнь одним лишь своим появлением.

Дева

Девы в 2020 году наконец-то избавятся от постоянно сопровождающей их усталости. Тема саморазвития и личностного роста захватит их с головой и принесет свои плоды. Представители этого знака Зодиака, по словам астролога, почувствуюют явные положительные перемены на работе - их ждет новая должность, более выгодное предложение или смена деятельности.

Павел Глоба рекомендует Девам не бояться трудностей и перемен, потому что в итоге этот путь приведет их к тому, о чем они и не мечтали.

Скорпион

Скорпионам астролог советует расстаться с негативом и наполнить свою жизнь позитивными эмоциями. В середине зимы представители этого знака переживут головокружительное продвижение по карьере, и это принесет им большую прибыль. Деньги Скорпионы смогут вложить так, что потом будут жить припеваючи до конца своей долгой жизни.

Эти люди, отмечает Глоба, смогут заниматься чем угодно ради удовольствия, а не для заработка, поэтому могут мечтать, строить планы и думать о прекрасном.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ