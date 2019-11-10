Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным

Близнецы

Астролог обещает Близнецам насыщенную зиму. По его словам, у представителей этого знака Зодиака появится много новых знакомых, и каждый из них даст им что-то крайне ценное и свое. Близнецы смогут найти свою половинку, поэтому Павел Глоба советует им чаще выходить в общество и не стесняться заводить беседу, поскольку,

по его уверению, энергетика периода обязательно сведет этих людей с теми, кто изменит их жизнь одним лишь своим появлением.

Дева

Девы в 2020 году наконец-то избавятся от постоянно сопровождающей их усталости. Тема саморазвития и личностного роста захватит их с головой и принесет свои плоды. Представители этого знака Зодиака, по словам астролога, почувствуюют явные положительные перемены на работе - их ждет новая должность, более выгодное предложение или смена деятельности.

Павел Глоба рекомендует Девам не бояться трудностей и перемен, потому что в итоге этот путь приведет их к тому, о чем они и не мечтали.

Скорпион

Скорпионам астролог советует расстаться с негативом и наполнить свою жизнь позитивными эмоциями. В середине зимы представители этого знака переживут головокружительное продвижение по карьере, и это принесет им большую прибыль. Деньги Скорпионы смогут вложить так, что потом будут жить припеваючи до конца своей долгой жизни.