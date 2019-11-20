Видео: Максим Галкин опроверг слова Невзорова об отмене своих концертов

Российский юморист и шоумен Максим Галкин опроверг высказывания журналиста Александра Невзорова об отмене своих концертов. Об этом он заявил на своей Instagram-странице.
Максим Галкин указал, что СМИ продолжают тиражировать фейковую новость. Виновником данного слуха он назвал Алексанра Невзорова, который высказался по этому поводу на радио "Эхо Москва".
"Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту "сенсацию". Как ездил, так и езжу", - написал Галкин.
Шоумен искренне не понимает, почему журналист сделал такие выводы.
"Все, что запланировано у меня в ближайшие год-полтора, должно состояться. Дай бог мне здоровья. Поэтому улыбайтесь, господа. Не будьте такими серьезными", - отметил он.
Ранее СМИ заявили, что российские власти обрушились на Максима Галкина за шутки про Владимира Путина.