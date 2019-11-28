Подозрительная ситуация на Южном мосту. Отделились несколько защитных крышек вант

Водитель заметил, что тросы очень сильно выступают. Их защитные крышки значительно сдвинулись. Он сообщил передаче, что таких мест на мосту минимум шесть.

Водитель считает, что крышки, очевидно, задуманы для того, чтобы защитить ванты от осадков и соли.

"Судя по конструкции механизма крышки, расстояние торчащего троса в конкретном месте не должно превышать пары сантиметров. В этом случае видно, что трос торчит даже на 15 сантиметров", - проинформировал водитель.

Как сообщает передача, работы по обслуживанию моста проводит предприятие Rīgas Tilti. Исполнительный директор компании Павел Сидоров указал, что Rīgas Tilti вместе с французской компанией проводили монтаж вант. Сидоров успокоил водителя и указал, что пластмассовые трубы в результате воздействия температуры и солнца могут перемещаться. Они об этом предупреждены.

До сих пор оболочки вант моста ремонтировались три раза. Они предусмотрены, чтобы защитить тросы от погодных условий, внешнего воздействия и вандализма.

Rīgas Tilti устранило проблему сразу же после получения информации, для тревоги оснований нет.