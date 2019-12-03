Вт, 3.12.2019
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Посмотрите, какой будет сцена "Евровидения 2020" в Роттердаме

Международный конкурс "Евровидение" в 2020 году состоится в Роттердаме. На официальной странице конкурса появились первые фотографии будущей грандиозной сцены.

Автор этих декораций - немецкий сценограф Флориан Видер. Тема конкурса в этом году называется Open Up. ("Откройся" - прим. редактора). 

В этом году на национальный отбор на конкурс "Евровидение" в Латвии было получено рекордное количество музыкальных заявок. Среди них есть не только песни в стиле поп, а также рок и метал.

Первый отбор претендентов пройдет уже в декабре, а песни для публичной оценки будут доступны уже в начале января. 

Напомним, что в 2019 году победу на конкурсе одержал голландец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Латвию в прошлом году представляла группа Carousel с песней "That Night". Это был третий год подряд, когда Латвия не попадает в финал.

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