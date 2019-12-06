В России студенту дали условный срок за видео на YouTube

6 декабря судья Кунцевского районного суда Москвы Светлана Ухналева огласила приговор Егору Жукову. 21-летнего студента факультета политологии Высшей школы экономики она сочла виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорила к трем годам условно, пишет "Медуза".
Кроме того, два года ему запрещено работать в интернете.
Ранее прокуратура просила приговорить Жукова к четырем годам заключения в колонии общего режима. Адвокаты Жукова указали журналистам, что не считают решение победой, так как "парень не виновен".
Согласно версии обвинения, Жуков в своем блоге на портале YouTube публиковал записи, побуждающие к "незаконным действиям" и даже "самосожжению", подделке денег и неуплате налогов.
Жуков был задержан 2 августа по подозрению в участии в "массовых беспорядках", как российские власти назвали произошедшие 27 июля в Москве несанкционированные акции оппозиции за свободные выборы.
3 сентября обвинения в участии в "массовых беспорядках" были сняты, но против него выдвинули обвинения в "экстремизме".