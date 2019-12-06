В России студенту дали условный срок за видео на YouTube

Кроме того, два года ему запрещено работать в интернете.

Ранее прокуратура просила приговорить Жукова к четырем годам заключения в колонии общего режима. Адвокаты Жукова указали журналистам, что не считают решение победой, так как "парень не виновен".

Согласно версии обвинения, Жуков в своем блоге на портале YouTube публиковал записи, побуждающие к "незаконным действиям" и даже "самосожжению", подделке денег и неуплате налогов.

Жуков был задержан 2 августа по подозрению в участии в "массовых беспорядках", как российские власти назвали произошедшие 27 июля в Москве несанкционированные акции оппозиции за свободные выборы.